«Путин сам раскрыл цель начала гонки вооружений»

По словам колумниста фонда «Джеймстаун», политолога Армена Григоряна, этим президент РФ пытается любой ценой заставить, чтобы с ним начали вести переговоры

– Сюрпризов на выборах президента РФ, как и ожидалось, не было, и победа Владимира Путина была неизбежной. Тем не менее, какой будет Россия как партнер для союзников, в частности, чего можно ожидать в отношениях Армения-Россия?

– В отношениях Армения-Россия не нужно ожидать ничего, кроме уже ставших традиционно вассальными отношений. Возможности вести горизонтальные отношения, по крайней мере, с путинской Россией, больше не будет.

В более глобальном смысле в отношениях с союзниками Россия продолжит поддерживать авторитарные или диктаторские режимы, будет препятствовать технологическому, экономическому и социально-культурному развитию, максимально ослаблять основы государственности.

– Путин, будучи символом стабильности, военной мощи России одновременно указал на существующие в России проблемы – отставание, необходимость обеспечить творческую мощь. Какое будущее ожидает путинскую Россию в последующие 6 лет, что ждет РФ после 2024 года, когда закончится 4-й срок президентства Владимира Путина?

– Возникает вопрос: а как так получилось, что состоявшаяся до колен страна, руководимая Путиным на протяжении 18 лет, так и осталась отсталой, сколько еще времени понадобиться, чтобы преодолеть эту отсталость? На самом деле это характерное для Путина поведение: обещать чудо в будущем и не говорить о так и не ставших реальностью обещаниях. Мы можем вспомнить множество таких случаев – от железной дороги Иран-Армения и до завода грузовых автомобилей «Татра».

По поводу Путина — как символа стабильности и мощи: восхищающиеся его образом и речами русские, вероятно, не способны замечать даже очевидные противоречия. Развитие творческой мощи, экономическая модернизация и обеспечение благосостояния граждан невозможны в полицейском государстве с раздутыми силовыми структурами, препятствующем свободной конкуренции, имеющем коррумпированную бюрократию, использующую ресурсы для удовлетворения собственных интересов. Тем более, с благосостоянием несовместима гонка вооружений, требующая колоссальных расходов. Это, естественно, касается и Армении, в связи с концепцией «Нация-Армия»: пребывающий в тени России и имеющий коррумпированную систему, Израилем не станет.

Что касается будущего России, то оно пока еще останется в статусе созданной пропагандой «осажденной крепости» — в условиях еще большего углубления диктатуры. А после 2024 года, скорее всего, Путина ждет следующий президентский срок, если, до этого не произойдет каких-либо форс-мажоров, связанных с ним, или же в результате новой гонки вооружений Россия не разорится, как когда-то СССР.

– Еще в предвыборный период в интервью президента РФ красной нитью проходила мысль о необходимости наладить отношения с Западом и, в частности, с США. Очевидно, что Владимир Путин стремится нормализовать эти отношения или хотя бы ослабить напряженность. После президентских выборов состоялся телефонный разговор лидеров США и РФ, Трамп поздравил Путина с победой. Более того, американская пресса сообщила, что помощники Трампа советовали ему не поздравлять Путина, тогда как Трамп заявил, что провел хорошую телефонную беседу с Путиным, согласно информации, распространенной Белым домом, они обсудили ситуацию в Сирии и в Украине, а президент США заявил, что не исключает встречи в ближайшем будущем для обсуждения гонки вооружений. А спикер Кремля, в свою очередь, заявил, что президенты договорились поручить главам МИД начать работы по подготовке встречи. Можно ли ожидать спада напряженности в отношениях РФ-США в результате встречи Путин-Трамп?

– С точки зрения путинских представлений о миропорядке «нормализовать отношения» означает всего лишь одно: договориться о зонах влияния. Подобные попытки возможны, однако американская политическая система, в которой Конгресс, в отличие от Госдумы РФ, является настоящим парламентом, а не «компостером», действующим по воле предводителя, обязательно воспротивится. Помимо этого, Путин полагает, что можно сформировать зоны влияния, не учитывая мнение тех, кто в них потенциально может оказаться, однако, например, политика, которую ведут Грузия или Украина, не дает повода думать, что они могут легко отказаться от статуса субъекта международных отношений, превратившись в ее объект. Что касается Сирии, то есть так много региональных игроков, вовлеченных в процесс, что стремления России сыграть ключевую роль просто беспочвенны.

– Россия создает новейшие системы стратегического вооружения в ответ на развертывание систем противоракетной обороны США, в ходе послания Федеральному Собранию сообщил президент РФ Владимир Путин. Во время послания Путина было продемонстрировано видео, показывающее возможности новейшего оружия, Путин заверил, что показанное – далеко не все возможности российской армии. По сути, обратившись к США, он заявил: «Нас никто не слушал. Послушайте сейчас. Считаю своим долгом заявить следующее: любое применение ядерного оружия против России или ее союзников — малой, средней, да какой угодно мощности — мы будем рассматривать как ядерное нападение на нашу страну. Ответ будет мгновенным и со всеми вытекающими последствиями». Он даже уточнил, что если будет решение уничтожить Россию, то Москва имеет законное право ответить, понимая, что «это будет глобальная катастрофа». «А зачем нам такой мир, если там не будет России?», — заявил он. Послушает ли Путина мир, это всего лишь демонстрация силы с его стороны или четкий расчет – как добиться того, чтобы с РФ считались?

– Во-первых, никто не собирается нападать на Россию, а тем более – на ее союзников, при том, применяя ядерное оружие. Что касается противоракетной системы США, то она может поражать небольшое количество ракет и не направлена против России, как бы российская пропаганда не пыталась убедить в обратном. Что касается видеороликов, то они напоминают северокорейский почерк. Путин, фактически, сам раскрыл цель начала гонки вооружений – заставить, чтобы с ним вели переговоры, чтобы считались с Россией, превратившейся в «изгоя» из-за политики, которую она ведет. Все это в духе северокорейского ядерного шантажа, с помощью которой Ын, кажется, добился возможности встречи с Трампом.

– В ряде европейских стран все больше места занимает российский «тренд» — политика по отношению к России должна стать мягче, от антироссийских санкций нужно отказаться. Как это объяснить? И вообще к чему привела жесткая политика Запада по отношению к России? Создается впечатление, что она особо не подействовала ни на власть, ни на общество РФ.

– В европейских странах Россия тратит огромные деньги на приобретение политического влияния, кроме того, позиции разного вида «шредеров» в сфере экономики и бизнеса весьма крепкие, лоббизм носит непрерывный характер.

Санкций, конечно, недостаточно для того, чтобы подтолкнуть к бунту, однако нельзя утверждать, что они не дали результатов. Конечно, примененных до сих пор мягких санкций недостаточно, чтобы заставить вывести оккупационные силы с территории той или иной страны, но их наиболее важной функцией является подавление дальнейшей агрессии: без санкций Россия продолжила бы свою деятельность в направлении создания «Новороссии», предприняла бы попытки достичь до приднестровского региона и так далее.

– Сейчас наблюдается новый виток напряженности в отношениях Великобритания – Россия. Лондон заявляет, что имеет все доказательства того, что РФ за последнее десятилетие накопил запасы нервно-паралитического вещества «Новичок», которым отравили экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочь. Москва продолжает настаивать на том, что не имеет никакого отношения к отравлению Скрипаля. Путин обратил внимание на тот факт, что момент был неподходящим, и является полным бредом версия о том, что кто-либо в России мог бы пойти на этот шаг накануне президентских выборов в России и чемпионата мира по футболу. Действительно, нужна ли была Путину такая головная боль?

– Предполагается, что поскольку вещество, примененное для убийства, следовательно, и причастность России обязательно будут раскрыты, то это не было на руку России. Однако, произошедшее накануне выборов не помешало укреплению имиджа великого предводителя и «осажденной крепости». Помимо этого, в нормальных условиях подобной головной боли никому не было бы нужно, однако отравление укладывается в вышеупомянутую логику шантажа: ставки могут повышаться, чтобы любой ценой заставить вести с ним переговоры.

А объяснения по поводу «Новичка» дают повод предположить, что у России есть причины скрывать свою причастность. Так, российские официальные источники уже выдвинули несколько версий, что такого вещества вообще не существовало, что такое вещество было, но его полностью уничтожили, что его какая-то часть, тем не менее, не была уничтожена и могла оказаться в руках преступных группировок, не связанных с государством, что это вещество было приготовлено за границей и так далее. То есть, разные, иногда противоречивые версии, подобная картина была и после крушения рейса MH-17, можно вспомнить также времена советской пропаганды – после уничтожения южнокорейского лайнера в 1983 году.

И еще одно обстоятельство: очевидно, что российская пропаганда переняла любимую пропагандистскую уловку террористических группировок: в 70-80гг. «красные бригады» и другие группировки после совершения действий брали на себя ответственность за них, тогда как сейчас за террористическими актами следуют другие оправдания: «Это не мы, наши враги таким образом хотят нас скомпрометировать, но жертва достойна смерти». Вот на каком уровне сейчас находится Россия благодаря Путину и клептократической элите.

Эмма ГАБРИЕЛЯН

Газета «Аравот»,

27.03.2018г