Азербайджан опровергает сообщения о своем недовольстве российским оружием

«В последние дни в некоторых зарубежных и отечественных средствах массовой информации муссируются различные слухи о том, что Азербайджан забраковал российское вооружение. Официально заявляем, что подобные сообщения не соответствуют действительности и носят провокационный характер», — с таким заявление, согласно агентству АПА, выступило Министерство обороны Азербайджана.

В сообщении также отмечается: «Азербайджан уделяет особое внимание закупкам и приобретению различных видов вооружения в определенных странах-производителях. Мы тщательно выбираем лучшую, наиболее качественную и эффективную военную продукцию необходимую для увеличения своего боевого потенциала с целью освобождения оккупированных территорий» (лексика и пунктуация сохранены без изменений. — Ред).

«Принятое на вооружение Азербайджанской армии новое российское вооружение соответствует повышенным требованиям, предъявляемым к современным системам вооружений, а также значительно усиливает маневренные и огневые возможности подразделений, особенно тех, которые несут боевое дежурство на переднем крае обороны», — заявило МО Азербайджана.