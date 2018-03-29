Культурные аспекты постсоветской реальности, или в когтях синдрома постсоветикуса (Эссе)

Чем важна и актуальна «постсоветская» тематика

(методологические вопросы)

Мы живем в реальности, в которой существует множество различных общественно-социальных проблем — нищета, эмиграция, беззаконие, коррупция, экономические и политические монополии, проблемы с избирательной системой, независимостью судебных органов, отсутствие общественного доверия и так далее.

Как людей и как граждан страны, нас, естественно, это беспокоит. В первую очередь, по той причине, что для законопослушных граждан жизнь в подобной среде крайне неудобна. Беспокоит, поскольку порядочному человеку сложно связывать будущее своих детей с подобной средой. И, наконец, беспокоит, потому что эти проблемы являются серьезным препятствием на пути динамичного развития, модернизации и построения современного цивилизованного общества.

В то же время, как люди мыслящие, мы пытаемся понять суть этих проблем, причины их возникновения, историческую и генетическую связь, одним словом – дать диагноз, который сделает возможным их эффективное решение.

Долгосрочные наблюдения и исследования по этим вопросам привели к выводам о том, что все эти проблемы или значительная их часть, по своей сути являются ценностными и культурологическими (или социо-культурологическими) и обусловлены существующими и применяемыми в обществе относительно стабильными поведенческими моделями, по сути, «унаследованными» от нашего недавнего прошлого — советского строя.

Предлагая определенные подходы по данному вопросу, я не исключаю существования иных мнений и точек зрения. Более того, я приглашаю всех к широким общественным дебатам по этой теме, которые должны быть объективными, рациональными, свободными от эмоций, разных шаблонов, «клише» и догматических положений.

Почему важен общественный дискурс на эту тему?

Во-первых, по вышеуказанным причинам: неоспоримо, что все мы (большая часть нашего общества) «родом» из Советского Союза, несем в себе ценностные и культурные элементы этой страны и нуждаемся в «самоанализе».

Во-вторых, стоит констатировать, что публичный дискурс по этому вопросу в нашей реальности очень поляризован – от абсолютного приятия до абсолютного отрицания. Существует старшее поколение (за некоторыми исключениями), которое упоминая о достижениях советской эпохи (наука, образование, промышленность, городское развитие, сельское хозяйство, искусство и т. д.), характеризует его в абсолютно позитивной тональности и молодое поколение, которое сформировалось в другой системе ценностей, имеет другое представление и восприятие прав, свобод и демократических отношений. Естественно, это поколение безоговорочно отрицает «все советское».

Эта поляризация усугубляется социально-политическими процессами в ближайшей нам соседней стране – России, которые кратко можно охарактеризовать как отход от демократии к авторитарной системе или «возвращение в советские времена». Усугубляется по той причине, что наше общество с ее политико-административной и общественно-социальной системами тесно связано с этой страной, и как лакмус чувствует и несет в себе последствия происходящих там процессов.

Тогда как нам необходим объективный дискурс — анализирующий, «зрящий в корень», лишенный эмоциональности и рамок, направленный на «самопознание» и выявление проблем, с которыми мы сталкиваемся.

Именно поэтому нам необходима дискуссия.

Есть одна оговорка: доводы, содержащиеся в представленном материале, могут казаться уязвимыми с точки зрения науки и академических методологий, поскольку не было использовано тематической литературы, нет ссылок на конкретных авторов или работы. Представленные суждения и выводы не взяты из конкретных научных трудов, хотя более десятка российских и западных авторов-ученых ранее уже затрагивали социально-культурные аспекты постсоветской действительности (можно перечислить).

Тем нeменее, мысли и суждения на эту тему уже представлены в свете научно обоснованных и проверенных процессов с помощью основных понятий современной политической науки, социологии, культурологии и других наук.

Часть1: Культурная трансформация как важный компонент транзита («перехода»)

И так, СССР распался. Что произошло?

Рухнула авторитарная (тоталитарная) политическая система, рухнула административно-командная, плановая экономическая система, рухнула вся структура советской идеологии.

Армения, наряду с другими постсоветскими странами, начала создавать новую модель государства, новую структуру.

Следует отметить, что построение этой новой системы происходило в двух основных направлениях,по двум базовым векторам.

а) преобразование (трансформация) политической системы или демократизация,

б) преобразование (трансформация) экономической системы или установление свободных рыночных отношений – маркетизация.

Здесь необходимо сделать важное замечание. После распада Советского Союза место советской идеологии так и не заняла какая-либо другая (в данном случае – национальная) идеология. Не произошло создания идеологического базиса для процессов «преобразования». Первый президент Республики Левон Тер-Петросян со своей высоты назвал национальную идеологию мифом и опроверг ее. Как мы увидим в дальнейшем, это обстоятельство окажет очень плохое влияние на «содержание» будущих трансформационных процессов в обществе.

К сожалению, демократизация и маркетинг не сопровождались культурными преобразованиями – внедрением новой культуры социальных и политических отношений, что подразумевало бы принятие качественно новой ценностной ориентации, поведенческой модели в отношениях человек-человек, человек-государство, человек-общество. В результате общественность продолжила «носить и претворять в жизнь» унаследованные от Советского Союза культурологические модели и модели поведения. Здесь необходимо взять паузу, чтобы понять закономерности и особенности общественных трансформаций.

Когда мы говорим о трансформации (транзит, переход), мы очень часто используем слово реформа. Что такое реформа? Реформа (лат. Reform, re-forma) – есть изменение формы. Скажем, мы имеем однопартийное государство (Советский Союз), в котором Коммунистическая партия конституционно закреплена «руководящей и направляющей силой советского общества» (Конституция СССР 1977г). В результате демократизации мы имеем новую ситуацию, в которой на конституционном уровне закреплен «идеологический плюрализм и многопартийность»: Это формальные изменения, изменения формы – реформы.

В реальности эта форма должна получить содержание, должна быть воплощена в жизнь, чтобы эффективно действовать. Иными словами,внутренние убеждения, позиция, политико-правовая культура политических субъектов, политических деятелей должна соответствовать духу и логике новой формы, чтобы новый политический институт действительно эффективно функционировал. Если субъекты политики в условиях многопартийного конституционализма продолжают мыслить и действовать в однопартийной парадигме, свободной от культуры политического плюрализма, то никакое юридическое урегулирование не изменит ситуацию. То есть, должна иметь место культурная трансформация.

Российский государственный и политический деятель, экс-премьер РФ Виктор Черномырдин через спустя полтора десятилетия после начала процесса демократизации в РФ говорил: «Какую бы организацию мы ни создавали — получается КПСС».

Значимость идеологии в организации общественной жизни, в целом, и в переходных (транзитных) обществах, в частности, является предметом отдельной большой дискуссии.

В ходе общественно-социальных преобразований (революций, переворотов, преобразований, построения нового государства, транзитов, трансформаций) идеологии сыграли огромную роль в деле “заполнения” этих преобразований содержанием.

Исторических примеров сказанного множество: во время создания израильского государства это была идеология сионизма, в случае социалистической революции в России — пролетариат и марксизм-ленинизм, «китайское чудо» наполнялось философией конфуцианства, в основе сингапурского чуда были идеологические догмы (постулаты) Ли Куан Ю.

И наоборот. Отсутствие идеологии приводит к провалу транзита с точки зрения содержания, в этом случае мы имеем изменение «формы», однако старое «содержание» и поведенческую модель. Одним из последствий провала «содержания» транзита,фактически, является формирование потребительского общества (что мы и наблюдаем).

Таким образом, можем констатировать, что экономические трансформации (реформы) – демократизация и маркетизация не стали сопровождаться культурной (социокультурной) трансформацией общества. Не произошло создание и внедрение новых ценностей и новых поведенческих моделей. Общество продолжило «носитьвсебе и воплощать в жизнь» старые социокультурные и поведенческие модели, которые регулируют общественно-социальные отношения, унаследованные от Советского Союза. А какие они? Представим их.

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Карабахское движение, независимость, самоопределение, а впоследствии – арцахскую национально-освободительную войну в данном случае можно рассматривать как детали переходной, «революционной» идеологии, которые в дальнейших процессах становления государства не могут служить основой для общества и национального государства Коммунистическая партия Советского Союза

(продолжение следует)

Сероб АНТИНЯН

Специалист по государственному управлению, аналитик

Газета «Аравот»

24.03.2018г