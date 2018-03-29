«Полное отсутствие полиции во время демонстрации показало, что необходимости в их присутствии нет ни на одном митинге»: Мария Карапетян

По оценке члена инициативы «Отвергни Сержа» Марии Карапетян, организованная ими 24 марта демонстрация прошла успешно, потому что присутствовали многие гражданские движения и представители политических сил.

Коснувшись в ходе обсуждения 27 марта в Медиа-центре того факта, что во время демонстрации не было полицейских, член инициативы отметила: «Полное отсутствие полиции во время демонстрации показало, что необходимости в их присутствии нет ни на одном митинге, они только усложняют ситуацию. И вообще я посоветую полиции во время любых публичных митингов не покидать своих укрытий, и они точно находились в укрытиях».

Отвечая на вопрос, что побудило их политизировать движение, член инициативы ЕГУ «Перезагрузка» Давид Петросян ответил, что любая акция протеста содержит в себе политические элементы и предполагает политическую борьбу. «Главная цель нашей инициативы – сформировать независимое студенческое пространство, а в краткосрочную цель входит осуществление перемен в ЕГУ. Мы сосредоточились на законе о высшем образовании…».

На наше напоминание, что участников демонстрации было мало, можно ли в таком случае ожидать значительных результатов, член инициативы «Отвергни Сержа» Давид Ованнисян ответил, что не согласен с подобной оценкой: «Если кто-то не вышел на улицу, это означает, что все согласны. Число участников демонстрации не может быть показателем согласия или несогласия на пребывание у власти Сержа Саргсяна».

Он напомнил, что в митинге, организованном блоком «Елк», участвовало около 500 человек, но это не означает, что большинство людей выступает за рост цен.

По словам Давида Оганесяна, тот факт, что люди меньше участвуют в демонстрациях, в большей степени связан с ресурсами организаторов, и с тем, в какой степени люди испытывают доверие и симпатии к организаторам.

По словам члена инициативы «Отвергни Сержа» Давида Санасаряна, демонстрация была пробой сил. Что касается повестки их инициативы, то, по словам г-на Санасаряна, в настоящий момент она почти ясна, и все силы должны отложить в сторону разногласия, чтобы двигаться дальше. «Наша задача – не только не позволить Сержу Саргсяну назначить себя премьер-министром, а затем разойтись по домам. Наоборот, после этого мы должны с еще большим рвением работать над тем, чтобы РПА не смогла каким-либо образом назначить премьер-министра».