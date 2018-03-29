Апартаменты для Сержа Саргсяна

Сегодня правительство Армении приняло решение обеспечить президента Сержа Саргсяна квартирой. Это требование закона. Вопрос не был включен в повестку заседания правительства в качестве обсуждаемого. Это 46-й вопрос повестки дня. Согласно проекту, находящиеся на балансе ГНКО «Хозяйство частных домов Конда» здания, строения и обслуживающая территория (1,5365 га) 6-го корпуса, будет безвозмездно передана на правах собственности уходящему в отставку президенту РА Сержу Саргсяну в качестве жилья.

Министру труда и социальных вопросов Армении Артему Асатряну, руководителю аппарата Правительства Ваге Степаняну, директору Службы национальной безопасности Георгию Кутояну поручено обеспечить уходящего в отставку президента РА Сержа Саргсяна прочими предусмотренными законом гарантиями на основе его заявления

Решение вступает в силу с 9 апреля 2018 года.