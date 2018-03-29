Серж Саргсян не смог удержаться от смеха, когда ученый рассказал об опасных паразитах Армении: видео

Вчера, на ежегодном общем собрании Национальной академии наук Армении академик Сергей Мовсесян представил свои новые исследования и новую книгу, в которую были включены сведения о 230 паразитах. Он также рассказал о распространенных в Армении паразитах и предупредил, что они очень опасны.

Это вызвало смех в зале, не смог удержаться от смеха и президент Серж Саргсян. Он поинтересовался, где находятся эти паразиты. Академик ответил, что у него много опубликованных книг о паразитах и начал рассказывать о некоторых из них.

Позже, в беседе с журналистами, он сказал: «Президент рассмеялся, я захотел сказать, что если заразитесь, то вам уже будет не до смеха, будете плакать … Я сказал, насколько широко распространены паразиты в Армении, и он рассмеялся над тем, что я сказал, что помимо биологических паразитов, есть социальные паразиты. Эти паразиты имеются во всех регионах, есть среди животных, и есть среди людей».

Принимая во внимание, что этот опасный паразит обычно бывает в свинине, мы спросили, посоветует ли он теперь президенту не есть шашлыки, на что академик в ответ сказал: «Они знают, что едят, не беспокойтесь о них».