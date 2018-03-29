Рособоронэкспорт на выставке ArmHiTec 2018 в Ереване представит новейшее вооружение и средства обеспечения безопасности

АО «Рособоронэкспорт» (входит в Госкорпорацию Ростех) организует единую российскую экспозицию на международной выставке вооружения и оборонных технологий ArmHiTec 2018, которая проходит с 29 по 31 марта в выставочном комплексе «ЕреванЭкспо» в Ереване.

Главой официальной российской делегации назначен заместитель директора ФСВТС России Владимир Дрожжов, объединенную делегацию Госкорпорации Ростех и Рособоронэкспорта на выставке возглавляет заместитель начальника Департамента маркетинговой деятельности спецэкспортера Владимир Гончаров.

«Рособоронэкспорт традиционно уделяет повышенное внимание оборонным выставкам на территории стран СНГ. Они дают компании отличную возможность представить лучшие образцы современного российского вооружения на рынках, хорошо знакомых с историей и традициями нашего оружейного дела, показать высокий уровень технологического развития нашей страны. По опыту прошлой ArmHiTec, ее обширная деловая программа способствует укреплению военно-технического сотрудничества и добрососедских отношений России и Армении», — сообщил Владимир Гончаров.

Рособоронэкспорт выступает организатором единой российской экспозиции на выставке. На стенде спецэкспортера представители иностранных делегаций имеют возможность ознакомиться с более чем 200 образцами продукции военного назначения, предлагаемой Рособоронэкспортом.

Наибольшим потенциалом из представленных образцов вооружения и военной техники для сухопутных войск пользуются бронетранспортер БТР-82А, боевая машина поддержки танков БМПТ, специальные бронированные автомобили ВПК-233136, автомобили семейства «Тайфун-К», противотанковые комплексы «Хризантема-С» и «Метис-М1«, а также стрелковое оружие — автоматы Калашникова «сотой» серии и пулемет «Печенег».

Рособоронэкспорт также представит информацию об авиационной и вертолетной технике, поставляемой компанией на экспорт. Среди экспонатов – сверхманевренные многоцелевые истребители Су-30МК и Су-35, военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А, учебно-боевой самолет Як-130, боевые вертолеты Ми-28НЭ и Ка-52, военно-транспортный вертолет Ми-171Ш и транспортно-боевой вертолет Ми-35М.

На стенде спецэкспортера будут демонстрироваться средства обеспечения безопасности: автономный комплекс идентификации личности, мобильный комплекс мониторинга обстановки, автономные посты видео- и тепловизионного наблюдения, а также другие новейшие разработки в области защиты инфраструктуры, особо важных объектов и борьбы с терроризмом и организованной преступностью.

В ходе деловой программы выставки запланированы встречи участников делегации с партнерами Рособоронэкспорта из силовых структур Армении и других стран-участниц ArmHiTec 2018.

Пресс-релиз