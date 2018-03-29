Полноценный уровень внешней помощи Армении со стороны США будет обеспечен: Посольство США в Ереване

Соглашение о бюджете, которое недавно подписал президент США Дональд Трамп, предусматривает финансирование программ внешней помощи, в том числе и для программ, осуществляемых в Армении. Последние публикации в средствах информации о том, что по этому бюджету Армении не будет предоставляться внешняя помощь, неверна, и в ее основе лежит неправильное восприятие процесса бюджетирования в США.

Учитывая факт четкого разделения по конституции США ветвей власти, данные ветви власти, ведомства и законотворческий орган играют свою особую роль в планировании годового бюджета и установлении приоритетов бюджетных расходов. Конгресс США утверждает общий бюджет и выделяет финансы разным исполнительным структурам, каковыми являются Госдеп и Международного агентство развития США.

Наряду с этим, Конгресс предоставляет этим ведомствам частичную независимость в распоряжении этими средствами с целью реализации приоритетных целей, что осуществляется посредством межведомственного процесса, с привлечением заинтересованных сторон. С помощью этого процесса утвержденное Конгрессом финансирование распределяется согласно странам и программам, при этом обеспечивая, чтобы общая сумма не превышала утвержденную законодательным органом сумму.

В некоторых случаях Конгресс использует свои полномочия для установления конкретных требований к расходам, что называется «целевым отчислением». В законе бюджета на этот года Конгресс вновь использовал свои полномочия, и определенные средства помощи в виде целевых отчислений были выделены конкретным странам (в регионе целевые отчисления были предусмотрены для Грузии и Украины). Остальные 58 миллионов долларов, выделенных Конгрессом на программы помощи в Европе и Евразии, будут распределены между рядом стран региона, в том числе и Арменией, по которым Конгресс целевых отчислений не предусмотрел. Размер выделяемых средств будет определен в рамках межведомственного процесса.

В этом бюджетном процессе по сравнению с предыдущими годами изменений не проводилось. Размера предоставляемого Армении финансирования Конгресс в виде целевого отчисления не установил, но так происходит уже несколько лет.

Отсутствие целевого отчисления по части Армении не означает, что Армения не получит внешнюю помощь. Распределение средств внешней помощи Европы и Евразии, в том числе и размер предоставляемого Армении финансирования, и программы, которые будут финансироваться, в настоящее время обсуждаются в Госдепе и Агентстве международного развития США.

25 лет Соединенные Штаты, исходя из наших общих ценностей, были надежным партнером и другом для Армении. Фактически, предоставляемая Армении внешняя помощь США в последние годы увеличилась и в 2017 году она составила примерно 23 миллиона долларов. Армении после получения независимости со стороны АМР США была предоставлена помощь в размере 1,1 миллиарда долларов, а в данный момент реализуются 28 разных программ, общее финансирование которых составляет 70 миллионов долларов.

В подписанном ранее в этом месяце президентом Трампом законе о бюджете размер финансирования внешней помощи по сравнению с предыдущим годом не изменился, что положительно указывает, что полноценный уровень предоставляемой Армении внешней помощи будет обеспечен.

Мы правительство и граждан Армении сообщим о ходе обсуждений в Вашингтоне вокруг распределения средств.

Посольство США в Армении