Подробности о погибших во время пожара в Кемерово армянах – отце и сыне: «Айкакан жаманак»

Глава Кемеровского офиса Союза армян России Георгий Антонов-Мирзаханян сообщил «Айкакан жаманак», что погибшие при пожаре армяне – отец и сын, имеют русские фамилии Галанин Дмитрий Саргисович и Галанин Михаил Дмитриевич. Отец родился в 1975 году, его сын – в 2008 году.

«В документах они указаны как русские, но отец Дмитрия – Саргис Карапетович Хумарян, родом из Ахалцихе. Но поскольку Саргис Хумарян был разведен со своей жены, его сын, Дмитрий, получил фамилию матери, Галанин, и, естественно, сын его сына был уже Галаниным. Дмитрий был родным сыном Хумаряна», – рассказал Мирзаханян.

«Завтра правительственная комиссия организует панихиду по отцу и сыну – Дмитрию и Михаилу Галаниным, и в ней примет участие армянская община Кемерово», – сообщил Мирзаханян.

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