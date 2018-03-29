Заявки на Шенгенскую визу в Ереване будет принимать российско-турецкий консорциум «ВизаМетрик»

С апреля 2018 года заявки на получение Шенгенской визы, представленные в Ереване (в Германию, Бельгию, Нидерланды, Люксембург, Австрию и Швецию) будут приниматься не посольством Германии, а отдельной обслуживающей компанией «ВизаМетрик». Согласно информации посольства Германии, «этот шаг нацелен на сокращение времени ожидания по заявкам».

Для обслуживания каждой заявки «ВизаМетрик» взимает плату, эквивалентную 20 евро. После этого посольство будет продолжать принимать заявки на визы в ограниченном объеме. Изменений, связанных с заявками на национальные визы и другими консульскими вопросами, не предвидится.

Посольство обращает внимание на то обстоятельство, что процесс приема заявок и принятие по ним решений осуществляются независимо друг от друга. Решения относительно заявок на получение визы принимают командированные в посольство Германии сотрудники МИД Германии.

Посол Германии в Армении Маттиас Кислер, отвечая на вопрос «Медиамакс» в ходе состоявшейся 28 марта пресс-конференции, сказал: «Виза Метрик» – российско-турецкий консорциум, холдинг которого находится в Турции. У компании многолетний опыт в этой сфере, и она выиграла тендер на предоставление услуг в Армении и Средней Азии».

Посол подчеркнул, что при подведении итогов тендера не имело значения, в какой стране находится компания. «Объявленный конкурс касался не только Армении, а всего региона».

На замечание, не было ли учтено то, что Армения не имеет дипломатических отношений с Турцией, и что многих граждан Армении может беспокоить вопрос безопасности их личных данных, посол ответил: «Защита личных данных для нас наивысшая ценность, и мы в этих рамках можем гарантировать, что никакие личные данные внешним пользователям доступны не будут. Добавлю, что офисом будет руководить армянский представитель, и сотрудниками будут исключительно граждане РА».