В Мардакертском районе Арцаха на мине подорвался автомобиль Halo Trust: 3 погибших, 2 раненых

Автомобиль подорвался на мине сегодня, 29 марта, в Мартакертском районе Республики Арцах, на приграничной территории. Вследствие взрыва погибли 3 человека, еще 2 получили ранения. Все они – сотрудники организации The HALO Trust, которая проводит работы по гуманитарному разминированию в Арцахе, граждане Республики Арцах. Эти сведения сообщил изданию Panorama.am пресс-секретарь президента Республики Арцах Давид Бабаян.

«На данный момент делается все возможное для спасения раненых, нейтрализации угроз их жизни», – сказал Давид Бабаян.

По его словам, на месте происшествия работают сотрудники МЧС и Полиции.

В ответ на вопрос, не проводились ли ранее на этом месте работы по разминированию, Давид Бабаян указал, что эти работы носят непрерывный характер. «Делается все возможное для разминирования всех территорий», – сказал он.

Давид Бабаян отметил, что каждый подобный инцидент – месседж о том, что усилия в направлении обеспечения мира и стабильности должны продолжаться, во избежание повтора подобных происшествий.

«Пострадавшие – наши соотечественники, которые годами очищают Арцах от следов войны», – сказал он.