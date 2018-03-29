В течение этих 25 лет мне часто приходилось читать или слышать фразу: «Не делайте того, не делайте этого, чтобы враг не радовался». Прежде всего, я предпочитаю термин «противник», а не «враг», потому что второй словно предполагает, что наше противостояние с азербайджанцами будет вечным, и я надеюсь, что это не так. Но давайте на этот раз будем пользоваться именно словом «враг», чтобы быть более понятным.

Итак, врагу станет очень грустно, если выборы в Армении, начиная с 1995 года, не вызывали бы ни у кого вопросов. Врагу совершенно не было бы выгодно, если бы наши официальные лица, особенно правоохранители и силовики, не были бы такими невежественными выскочками, алчными и коррумпированными. Враг радуется, когда мы с армянами диаспоры не единодушны в принципиальных вопросах, ему доставляет удовольствие, когда разбросанные по всему миру прежние жители Армении пренебрегают и злословят о своей (или, может быть, прежней) родине.

Враг, несомненно, радуется, когда видит, что в Армении есть группы, которые хотят решать политические вопросы силой оружия. Примерим на себе: разве нам не был выгоден, например, «бунт» Сурета Гусейнова, от которого мы значительно выиграли?

Враг абсолютно не радуется, когда люди, которым предъявлены обвинения в совершении тяжких преступлений, в том числе по обвинениям в убийстве, предстают перед судом. Вот если бы они могли продолжать стрелять и буянить на улицах Еревана, враг был бы очень доволен.

Враг счастлив, что полицейские в Степанакерте «невежи» и действуют незаконно. Но его еще больше радует, когда некоторые пользователи с мещанским мышлением в Фейсбуке пытаются доказать, что полицейские Степанакерта несколько отличаются от полицейских Еревана или Гюмри, что, помимо всего прочего, является также враньем. И вообще нашего врага радует, когда мы разделяем Армению по местечковым или территориальным особенностям в негативном контексте.

Скажу больше, радость врагу доставляет, когда мы нарушаем закон, обманываем, «кидаем», лжем. Не только нашему нынешнему внешнеполитическому противнику, но и Врагу в широком смысле этого слова.