Джон Болтон — за жесткий ответ на действия России

Голос Америки. Джон Болтон, которого президент США Дональд Трамп решил сделать новым советником по национальной безопасности, известен не только как «ястреб» в своих воззрениях на Северную Корею и Иран, но и как человек, выступающий за то, чтобы США дали жесткий ответ на российскую агрессию против Запада и остального мира.

По словам Болтона, после нападения с применением российского нервнопаралитического ОВ на бывшего двойного агента и его дочь в Великобритании, Соединенные Штаты продемонстрировали, что действуют заодно со своими союзниками.

«Я думаю, вы видели заявление четырех лидеров Германии, Франции, Великобритании и Соединенных Штатов.Полагаю, что это – очень хорошее свидетельство того, что четыре рассматривают эту (проблему) одинаково», – сказал он на прошлой неделе корреспонденту Sky News, отвечая на вопрос, должны ли США и их союзники занять более жесткую позицию по отношению к России.

В ходе дискуссии, имевшей место в феврале – до того, как Трамп заявил о намерении назначить Болтона советником по национальной безопасности, – политик рассказал, о том, как, по его мнению, США должны реагировать на вмешательство России в президентские выборы-2016.

«Независимо от того, пытались ли (русские) вступить в сговор со штабом Трампа или со штабом Клинтон, их вмешательство неприемлемо. Это действительно атака на Конституцию Соединенных Штатов», – заявил Болтон, выступая в Высшей школе национальной безопасности имени Даниэля Моргана в Вашингтоне.

Массированный ответ

Бывший посол США в ООН призвал к «массированному» ответу Москве.

«Что бы они ни делали на выборах в 2016 году, я думаю, что мы должны реагировать в киберпространстве и в других сферах», – сказал Болтон. – Я не думаю, что ответ должен быть соразмерным. Я считаю, что он должен быть непропорциональным. Потому что сдерживание работает, когда вы убеждаете своего противника в том, что он дорого заплатит за то, что хотел ввести вас в расходы».

В обзоре в Daily Telegraph в июле прошлого года, Болтон пошел еще дальше, утверждая, что президент России Владимир Путин смотрел Трампу в глаза и лгал ему, когда отрицал вмешательство российского правительства в американские выборы.

«Это и в самом деле «casus belli », настоящий акт войны, и Вашингтон никогда этого не потерпит. Для Трампа это должно стать очень полезным уроком, связанным с характером руководства России, – посмотреть, как Путин лжет ему», – писал Болтон.

Путин отрицал, что за атакой на американские выборы стояло его правительство, но признал, что отдельные россияне, возможно, были в нее вовлечены.

Со своей стороны, Трамп неоднократно преуменьшал вмешательство России в выборы в США, заявляя, что результаты голосования «не были затронуты или изменены русскими».

Трамп также неоднократно называл возглавляемое спецпрокурором Робертом Мюллером расследование российского вмешательства в выборы и возможной координации действий со штабом Трампа «фальшивкой» и «охотой на ведьм».

«Каждый раз, когда он [Путин] видит меня, он говорит:« Я этого не делал ». И я полагаю – я действительно полагаю – что, когда он говорит мне об этом, он именно это и имеет в виду», – сказал Трамп журналистам в ноябре прошлого года, отвечая на вопрос о том, что Путин отрицает причастность России к кибератакам.

Перспективы

Бывший посол США в России Александр Вершбоу сказал корреспонденту «Голоса Америки», что Путину, возможно, придется умерить свои надежды на дружественные отношения с Трампом, когда Болтон присоединится к президентской команде.

«У нас теперь есть Джон Болтон, который очень жестко настроен по отношению к России, – сказал Вершбоу. (Он) приходит в Белый дом в следующем месяце; поэтому, надеюсь, Россия сделает некоторые выводы из этого и будет искать пути для проведения менее конфронтационной политики по отношению к Западу», – сказал Вершбоу.

Гарри Казианис (аналитик из Центра за национальные интересы) разделяет мнение, согласно которому Москве следует правильно оценить изменения в Вашингтоне.

«Я думаю, что Джон Болтон –это наихудший кошмар для России. Он был ястребом по отношению к Россиина протяжении всей своей карьеры, он всегда выступал за жесткую позицию по отношению к Москве», – подчеркивает Казианис. – Я вижу, что Болтон рекомендует президенту немало изменений в политике, одно из которых – продолжение поставок оружия Украине».

Болтон не нуждается утверждении своей кандидатуры Сенатом и приступит к работе в Белом доме 9 апреля.

Во вторник глава Пентагона Джеймс Мэттис сказал журналистам, что у него «нет оговорок» и «никаких проблем» по поводу совместной работы с Болтоном и возможных расхождений во взглядах.

«Я надеюсь, что различия во взглядах есть, – сказал Мэттис.– Это нормально и желательно, если только вы не хотите, чтобы все думали одинаково».

Фото — Голос Америки