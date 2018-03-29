На инаугурацию Армена Саргсяна главы других государств не приглашены, не будет и принца Чарльза

Главы и официальные делегации иностранных государств не приглашены на церемонию инаугурации 4-го президента Армении Армена Саргсяна. Об этом в беседе с Радио Азатутюн сообщила глава офиса новоизбранного президента Асмик Петросян.

По ее словам, будут иностранные гости, но кто именно, они пока огласить не могут, однако британского принца Чарльза нет в списке приглашенных. Между тем, заметим, что СМИ ранее писали, что Армен Саргсян хочет, чтобы список приглашенных из-за рубежа официальных лиц возглавил именно принц Чарльз.

Отметим, что церемония инаугурации 4-го президента Армении Армена Саргсяна состоится 9 апреля в спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна на специальном заседании Национального собрания.

Совет Национального собрания также принял решение о порядке проведения специального заседания. В соответствии с ним, список лиц, приглашенных на специальное заседание, утвердит председатель Национального собрания.

После вступительной речи председательствующего на заседании в зал будут внесены государственный флаг Республики Армения, символ президентской власти, оригинальный экземпляр Конституции Республики Армения и Евангелие Богоматери.

Положив руку на Конституцию Республики Армения и Евангелие Богоматери, новоизбранный президент республики принесет установленную Конституцией присягу. Затем выступят Католикос всех армян и новоизбранный президент.

Отметим, что список гостей еще не опубликован, однако, как ранее сообщила руководитель офиса Армена Саргсяна, новоизбранный президент выразил пожелание, чтобы на церемонии его инаугурации присутствовали все бывшие президенты Армении, в том числе первый президент Армении Левон Тер-Петросян и второй президент Армении Роберт Кочарян.

Уже известно, что Роберт Кочарян не будет присутствовать на инаугурации Армена Саркисяна, поскольку, как отметил глава его офиса, Кочарян в эти дни будет находиться за рубежом.

Что касается первого президента Армении Левона Тер-Петросяна, то вопрос его участия до сих пор остается открытым.

«Елк», судя по всему, не примет участия в инаугурации Армена Саргсяна

Отметим, что в специальном заседании Национального собрания 9 апреля, судя по всему, не примет участия также одна из двух оппозиционных парламентских фракций – фракция блока «Елк».

Два члена блока, руководитель партии «Просвещенная Армения» Эдмон Марукян и руководитель партии «Республика» Арам Саргсян, сообщили Радио Азатутюн, что в этом вопросе у них пока нет окончательного решения, но в блоке склоняются к тому, чтобы не участвовать в церемонии.

На вопрос, чем это обусловлено, Марукян ответил: «Более возможно, что не примем участия, потому что, насколько я понимаю, часть фракции будет заниматься другим делом, и, следовательно, так не будет, чтобы часть пошла на инаугурацию, а часть не пошла».

На уточняющий вопрос, какова его личная позиция в этом вопросе, оппозиционный депутат ответил: «Если всей фракцией не идем, значит не идем, если идем, тогда все идем».

Отметим, что другой член блока «Елк», представитель партии «Гражданский договор» Никол Пашинян в апреле инициирует борьбу с целью предотвращения воспроизводства власти действующего президента Армении Сержа Саргсяна, уже на посту премьер-министра, который по новой Конституции является первым должностным лицом в стране.

Ранее в беседе с Радио Азатутюн, отвечая на вопрос о том, примет ли он участие в инаугурации новоизбранного президента Армена Саргсяна, Пашинян сказал, что он в эти дни не сможет принять участия в инаугурации, по-видимому, имея в виду, что будет занят реализаций плана действий, получившего название «14+4».

Фото — Радио Азатутюн