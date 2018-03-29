Структура импорта Армении в 2017 году

В 2017 году валовой товарооборот в РА возрос на 26,86%, составив $6425,6 млн. Причем рост экспорта составил 25,2%, впервые перейдя предел $2 млрд, а рост импорта – 27,8%, или $4,2 млрд. О структуре экспорта в 2017 году «Союз информированных граждан» рассказал здесь. Теперь попробуем обсудить импорт.

Структура импорта

В товарной структуре импорта, как и экспорта, ведущие позиции занимает рудно-сырьевая продукция, составившая 15,5% всего импорта, или $648 млн. За ней следует статья «машины, оборудование и механизмы» с объемом $639 млн и долей 15,3%. Третьей по объемам импорта идет продукция химической промышленности с объемом $420 млн, что составляет 10% импорта. Импорт готовых пищевых продуктов ставил $378 млн, или 9% импорта. Далее идут статьи «недрагоценные камни и изделия из них» ($296 млн), «текстильные изделия» ($270 млн), «транспортные средства» ($247 млн) и «драгоценные и полудрагоценные камни, драгоценные металлы и изделия из них» ($238 млн).

Направления импорта

Географическая структура импорта также довольно разнообразна. Лидируют страны ЕАЭС, на долю которых приходится 31,24% импорта – $1,31 млрд (большая часть из которых – 97% — принадлежит РФ). Следует отметить, что в сравнении с предыдущим годом зарегистрирован достаточно большой рост импорта из стран ЕАЭС – около 23%.

Большую часть в структуре импорта в РА из стран ЕАЭС составляет жидкий и природный газ, объем которого достигает $301,5 млн (более 23% всего импорта). За ним следует статья «нефть и нефтепродукты» с объемом $155,2 млн (12% импорта). Иначе говоря, 35 процентов импорта из ЕАЭС составляют энергоносители.

В больших объемах ввозятся также необработанный алюминий ($67,3 млн), пшеница ($59,5 млн), телефонные аппараты и другие средства связи ($31,5 млн), шоколад и какао ($22,5 млн), резиновые колесные шины ($19,4 млн), железные и стальные прутки ($18,8 млн). Немалые объемы составляет импорт табачной продукции, маргарина, алкогольных напитков, сахара, лекарств, легковых автомобилей.

Довольно любопытно, что, несмотря на высокие ставки по ввозу товаров из третьих стран, удельный вес их импорта растет, снижая вес импорта из стран ЕАЭС.

Свою твердую позицию в партнерах РА по импорту занимает и ЕС. Объемы импорта из Европейского союза с января по декабрь 2017 года составили около $903 млн, что составляет 21,6% нашего импорта. Причем в сравнении с 2016 годом объемы ввоза из ЕС также возросли: темп прироста превысил 27%. То есть импорт из ЕС растет быстрее, чем из ЕАЭС.

В структуре импорта из стран Евросоюза лидирует Германия с объемом $202,32 млн. За ней следует Италия с $160,5 млн, затем Франция, Греция, Польша, Бельгия и Болгария. Довольно разнообразна товарная структура импорта из ЕС: ввозится как сырьевая, так и готовая, пищевая продукция, производственное оборудование, машины.

Так, в структуре импорта из Германии преобладают легковые и грузовые автомобили, производственное оборудование, лекарственные средства. Из Италии привозится продукция текстильной промышленности, котлы центрального отопления, лекарственные средства. Из Франции – строительные конструкции, парфюмерия, косметические средства. Основное место в структуре импорта из Греции занимают нефть и нефтепродукты.

Среди ведущих партнеров РА по импорту находятся и Китай (10,9% импорта), Турция (5,5%), Иран (4,3%), в значительном количестве товары привозятся и из США (3,2%), Украины (2,9%), Грузии (2,6%), ОАЭ (2,4%), Швейцарии (2,3%).

Из Китая в основном импортируются телефонные аппараты и другие средства связи, обувь, металлопрокат, резиновые колесные шины, компьютеры и их комплектующие и т.п. Из соседней Турции привозится преимущественно продукция текстильной промышленности, а также черные металлы, чистящие и моющие средства, цитрусовые. Из Ирана – в основном рудно-сырьевые товары – природный и сжиженный газ, нефтепродукты, черные металлы, стройматериалы. Из США – легковые и грузовые автомобили, мясные продукты, лекарства. А из Грузии – преимущественно продукция пищевой промышленности, удобрения, электроэнергия.

Ованнес Мелкумян

«Союз информированных граждан»