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13:54 | Март 29 2018

«Возможно, однажды Армения снова заинтересует одну из сверхдержав»: «A1+»

«Возможно, однажды Армения снова заинтересует одну из сверхдержав»: «A1+»

«В политике нет такого понятия, как многовековые друзья или многовековые враги», – сказал в понедельник бывший депутат парламента Армении Арагац Ахоян. По его мнению, возможно, что однажды наш регион и наша страна заинтересуют сверхдержавы и станет сценой столкновения интересов.

«Мы представляем собой серьезный клин, который не позволяет распуститься пантюркизму», – подчеркивает он. Отвечая на вопрос «А1+», он отмечает, что больше видит опасность со стороны Запада, а опасности от России отводит последнее место. Он напоминает о горьком историческом прошлом, когда уничтожали Армению, а Англия и Германия закрывали глаза на происходящее.

По словам г-на Ахояна, чтобы избежать повторения истории, мы должны приобретать союзников в регионе, что в настоящее время наша страна проводит через «мягкую» дипломатию.

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Рубрики: Политика

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