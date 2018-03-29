«Передовые позиции укомплектованы, проблем с дизельным топливом нет»: замминистра обороны

«Для оснащения передовых позиций устройствами видеонаблюдения проделана большая работа», – заявил сегодня на пресс-конференции в МО РА замминистра обороны Давид Пахчанян. «Мы также работаем над роботизированными системами, которые создадут возможность подавления огня средствами дистанционного управления», – сообщил он. Заместитель министра отметил, что это позволит сделать нахождение военнослужащих на передовой более безопасным.

Комментируя одно из более ранних заявлений премьер-министра Армении Карена Карапетяна о том, что в ходе апрельских военных действий для танков не имелось дизельного топлива соответствующего качества, Давид Пахчанян отметил, что проблема решена. «У нас нет проблем с дизельным топливом для танков. Вооруженные силы готовы, и на любую агрессию со стороны противника последует ответ», – заверил замминистра.