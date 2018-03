Госдепартамент: Россия — это «чудовище из морских глубин» с длинными щупальцами

Отвечая на вопрос о высылке 60 российских дипломатов из США, Нойерт заявила: «У России — длинные руки, у России — множество щупалец. Мы считаем, что они сохранят свой интерес к нашим выборам, а также к выборам во многих других странах», — сказала она. Когда журналист переспросил ее по поводу слова «щупальца», Нойерт отметила: «Руки и щупальца, так и есть… Это чудовище из морских глубин».

Российское посольство в США в ответ на это опубликовало в твиттере цитату Науэрт вместе с антибольшевистским плакатом 1930-х годов с изображением красного паука в форме красноармейца, сидящего на земном шаре, и надписью «Большое антибольшевистское шоу».

Today, we witnessed “Grosse antibolschewistische Schau” performed by @statedeptspox:

“Russia has long arms; Russia has lots of tentacles… It’s a beast from the deep sea” pic.twitter.com/MjtjevhrU8

— Russia in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) March 28, 2018