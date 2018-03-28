Госдепартамент: Россия — это «чудовище из морских глубин» с длинными щупальцами

Отвечая на вопрос о высылке 60 российских дипломатов из США, Нойерт заявила: «У России — длинные руки, у России — множество щупалец. Мы считаем, что они сохранят свой интерес к нашим выборам, а также к выборам во многих других странах», — сказала она. Когда журналист переспросил ее по поводу слова «щупальца», Нойерт отметила: «Руки и щупальца, так и есть… Это чудовище из морских глубин».

Российское посольство в США в ответ на это опубликовало в твиттере цитату Науэрт вместе с антибольшевистским плакатом 1930-х годов с изображением красного паука в форме красноармейца, сидящего на земном шаре, и надписью «Большое антибольшевистское шоу».

Today, we witnessed “Grosse antibolschewistische Schau” performed by @statedeptspox:

“Russia has long arms; Russia has lots of tentacles… It’s a beast from the deep sea” pic.twitter.com/MjtjevhrU8 — Russia in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) March 28, 2018

Нойерт не ответила на вопрос журналистов о том, какими именно противоправными действиями занимались в США 60 высланных российских дипломатов. Решение об их выдворении Вашингтон огласил в понедельник, назвав это ответом на отравление в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. По заявлению Белого дома, высылке подлежат люди, которые на самом деле были сотрудниками российской разведки, действовавшими под дипломатическим прикрытием.

Нойерт также заявила, что условие для улучшения отношений Вашингтона с Москвой — это взятие Россией на себя ответственности по делу об отравлении Скрипаля. «Дверь к диалогу с российскими властями остается открытой, но если Россия хочет улучшения отношений, ей прежде всего нужно взять на себя ответственность за эту атаку и прекратить свою безрассудную и агрессивную деятельность», — сказала представитель Госдепартамента.