Члена эстонской делегации армянской национальности продержали 12 часов в аэропорту Баку и отправили обратно

Гражданка Эстонии, советник председателя городского совета Таллинна и председатель молодежного крыла Центристкой партии Эстонии Карине Ованнисян 23 марта отправилась в столицу Азербайджана Баку для участия в международной конференции педагогов. Карине Ованнисян официально получила электронную въездную визу и отправилась в Баку вместе с делегацией Эстонии (как член делегации). Однако, по прибытии Карине в аэропорт, власти Азербайджана «заметили упущение», заметили ее армянское происхождение и не позволили въехать в Азербайджан, и продержав 12 часов в специальной зоне, отправили обратно в Эстонию.

Такое поведение в очередной раз продемонстрировало расистский, нетолерантный характер бакинских властей. Полностью пропитанный антиармянской политикой Баку еще раз показал свое циничное отношение ко многим европейским ценностям. Я надеюсь, что эстонская сторона сделает выводы и адекватно отреагирует на эту неприятную историю, защищая интересы своих граждан. Не должны оставаться равнодушными также и европейские структуры, поскольку Эстония является государством-членом ЕС, а Карине Ованнисян является гражданкой ЕС.

И вообще, если какая-либо страна, исходя из различных мотивов, не в состоянии принять всех приглашенных участников и сопровождающих их персонал на международных конференциях, в таком случае следует серьезно рассмотреть вопрос о целесообразности проведения аналогичных мероприятий в этой стране.

Էստոնիայի քաղաքացի, Տալինի քաղաքային խորհրդի նախագահի խորհրդական և Էստոնիայի Ցենտրիստական կուսակցության երիտթևի նախագահ… Gepostet von Tigran Mkrtchyan am Mittwoch, 28. März 2018

Тигран МКРТЧЯН

Посол Армении в Литве