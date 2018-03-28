«Ряд стран проявляют заинтересованность»: замглавы МО – о возможностях Армении продавать оружие другим странам

Заместитель министра обороны, председатель Госкомитета военной промышленности Министерства обороны Давид Пахчанян, выступая сегодня перед журналистами, коснувшись одно из ранних заявлений президента Армении Сержа Саргсяна о том, что Армения должна также иметь возможность продавать военную продукцию другим странам. «Я не буду сообщать о сделках, потому что тема секретная, но мы только начинаем эту работу», – сказал Давид Пахчанян.

Он заметил, что рынок военной техники сложный. «Быстро войти в эту сферу невозможно. Нужно на опыте убедить, что ваша техника соответствует требованиям покупателя». По словам заместителя министра, некоторые страны уже проявляют заинтересованность к армянскому производству: «Ну, а мы будем принимать участие в зарубежных выставках».