Положено начало невозможности формирования повестки на основе «политико-гражданской изобретательности» 60 человек: Нарек Самсонян

«Вывести на улицы несколько сот человек ценой столкновений с полицейскими – неотделимая часть основного инструментария», – отмечает Нарек Самсонян

С целью предотвращения премьерства Сержа Саргсяна члены гражданской инициативы провели акцию протеста «Отвергни Сержа», которая была малочисленна, а само мероприятие прошло даже без сопровождения полицейских.

Что привело к изменениям в стиле работы властей, почему данное шествие даже не сопровождали полицейские, спросили мы председателя общественной организации «Гражданское сознание» Нарека Самсоняна.

«Число граждан, участвовавших в организованном данной инициативой шествии, еще раз наглядно свидетельствует о том, что в настоящее время популизмом мобилизовать общество (даже не имеющих партийные интересы) попросту невозможно. А отсутствие в ходе шествия полицейского наряда свидетельствует всего лишь о том, что политическая власть даже здесь в тактическом смысле находится на шаг впереди. Если внимательно проследить за комментариями, последовавшими за шествием, то многие были просто разочарованы отсутствием полицейского наряда, нашлись даже более честные, которые признались, что полицейских не выставили всего лишь с той целью, чтобы не было столкновений, что могла бы привести к более многочисленной акции в следующий раз. Вывести на улицы несколько сот человек ценой столкновений с полицейскими – уже давно стало неотделимой частью основного инструментария нашего гражданского поля, и во время этого шествия выяснилось, что власти начали учитывать и этот фактор. Короче говоря, в этот день с применением со стороны властей классического «политического джиу-джитсу» было положено начало невозможности формирования повестки на основе «политико-гражданской изобретательности» 60 человек», – отметил наш собеседник.

Интервью с председателем общественной организации «Гражданское сознание» Нареком Самсоняном полностью читайте в печатной версии газеты «Аравот» от 28 марта 2018г.