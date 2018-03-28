Серж Саргсян громко рассмеялся, когда ученый назвал его премьер-министром: «Ну, я заглядываю вдаль» — видео

Сегодня на ежегодном общем собрании Национальной академии наук Армении член-корреспондент НАН РА, директор Центра органической и фармацевтической химии Национальной академии наук Виген Топузян в своем выступлении рассказал о потребности в дорогостоящих научных приборах.

На встрече присутствовали президент Армении Серж Саргсян, и Топузян попытался представить эту проблему. Он сказал, что без такого современного оборудования невозможно организовать исследования. Он перечислил названия необходимой аппаратуры и сказал, что в ней нуждаются 22 организации. «Мы подготовили программу, она представлена властям, в программе указаны все необходимые факторы, потребность устройств для страны, создание центром условий для обслуживания, эксплуатации, подготовки специалистов, согласие 22 организаций на размещение устройств в центре, чтобы они служили для решения проблем химических организаций по всей стране. На данный момент ответа по программы нет, и мы очень вас просим об этом, многоуважаемый господин премьер-министр».

Услышав, что его приняли за премьер-министра или, возможно, забегают вперед, президент громко рассмеялся. А Топузян, чтобы выйти из неловкого положения, пояснил: «Ну, я заглянул вдаль».

Позже выяснилось, что Топузян просит выделить 700 000 евро на финансирование закупки этого оборудования. «К кому мы ни обращаемся, все говорят, что это выше их сил, и нам тоже не остается ничего другого, как обратиться к вам».

Напомним, что, откликаясь на речь Топузяна, президент сказал, что он не понял, какое оборудование им нужно и о чем идет речь, а если они хотят денег, то все их хотят, и он в том числе.