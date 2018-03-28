«Хотите денег? Я тоже хочу, и все хотят»: Серж Саргсян – ученым

Сегодня, на ежегодном общем собрании Национальной академии наук Армении, президент Серж Саргсян, выслушав выступления академиков и ученых, их формулировки относительно проблем, выступил с примечательной речью.

Один из академиков, Виген Топузян, который является директором Центра органической и фармацевтической химии, поднял вопрос об оборудовании. Серж Саргсян ответил: «Господин Топузян поднял здесь вопрос об оборудовании, но я не понял, к чему это относится».

Он сказал, что если речь идет о бюджетном финансировании, то это всегда представляет собой проблему, 20-21 организации могут желать этого, просто нужны средства, и необходимо именно в этот момент выделить из отсутствующих средств на это оборудование: «Если дело касается технической проблемы, 20-21 организации могут сложить свои деньги и купить одно устройство, здесь нет проблем, мы сразу же решим этот вопрос».

Из зала отреагировали, и президент спросил: «Я не понял, в связи с чем такая реакция? Поделитесь, чтобы я понял». Один из ученых громко ответил: «Нужны деньги».

Президент ответил: «А, то есть вы хотите денег? Я тоже хочу, и все их хотят».

Серж Саргсян сказал, что он должен иметь возможность добиваться результатов в условиях дефицита средств. «Нам всем хорошо известно одно, мы убеждены, что наш народ всегда с почтительностью относится к науке, и наука в Армении всегда востребована. И вы, и те, кто придут после вас, должны делать это, к сожалению, на ограниченные средства. Наша судьба будет такой еще долгое время, при малых возможностях мы должны решать серьезные проблемы».