«Планируется увеличить дальность ударной и огневой мощи ВС РА, создать новую систему стратегической разведки»: документ МО Армении

В программе модернизации Вооруженных сил (ВС) РА на 2018-24 гг. (опубликованной на днях Министерством обороны РА) обозначены также цели модернизации вооруженных сил и меры по их достижению. В качестве первоочередной цели, как написано в документе, планируется внедрить систему сдерживания, которая будет направлена на предотвращение вооруженных посягательств на Армению, а во время войны – прекращения ее на возможно раннем этапе – на выгодных для Армении условиях. Первоочередной тактической задачей формирования системы сдерживания является доведение боевого дежурства до нового качественного уровня.

С этой целью предусматривается в краткосрочной перспективе укомплектовать его (дежурство) современными инженерными средствами видеонаблюдения, разведки, обнаружения, определения координат и огневого поражения цели, в качестве конечной цели – формирование единой системы. Цель усовершенствования боевого дежурства – повышение степень безопасности личного состава, находящегося на боевом дежурстве, что предполагает дополнительное инженерное оснащение боевых опорных точек, обеспечение личного состава соответствующим обмундированием.

Вооруженные силы на оперативном уровне системы должны обеспечить достаточный уровень адаптации к меняющейся военной обстановке и действиям. С этой целью в вооруженных силах планируется внедрение эффективной системы «усвоенных уроков», формирование таких физического, интеллектуального, технического и технологического потенциала, который позволит адекватно реагировать на непредвиденные ситуации и сценарии в ходе боевых действий, новые формы и методы ведения войны.

Планируется увеличить дальность ударной и огневой мощи, точность и эффективность – за счет высокоточных ударов и поражения ракетами дальнего радиуса действия, посредством развития противовоздушной обороны, а в долгосрочной перспективе также через развитие многофункциональных воздушных сил.

В то же время, будет создана новая система стратегической разведки за счет развития инфраструктур для сопоставления возможностей радиоэлектронной и авиационной разведки и разведывательных данных из разных источников.

Будет сформирована также современная система применения информационных мер воздействия и кибер-ресурсов, которая будет включать в себя возможность применения психологических мер воздействия, осуществлять мероприятия с применением военных уловок и средств радиоэлектронной борьбы, и будет иметь возможность физического (кибер) поражения информационных систем противника.

Будет внедрен институт руководителей по линии информационно-коммуникационных технологий.

Подготовила Луиза СУКИАСЯН