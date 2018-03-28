Банк ВТБ (Армения) и Visa объявили победителей акции #когдамечтысбываются

28 марта 2018 года были подведены итоги совместной акции Банка ВТБ (Армения) и международной платежной системы Visa и награждены победители.

Акция #когдамечтысбываются проходила в период с 15.11.2017 г. по 15.02.2018 г. для всех держателей карт Visa Банка ВТБ (Армения). Согласно условиям акции, по ее завершении 100 самых активных держателей карт Visa, которые в ходе акции совершили безналичные платежи на сумму от 300,000 драмов РА и более в торгово-сервисных пунктах Армении, за рубежом и в интернете, приняли участие в розыгрыше 8-ми iPad new и 2-х главных призов – 2-х туристических пакетов в Парижский Диснейленд (каждый на 2 персоны).

Розыгрыш состоялся в отеле Hilton в присутствии участников и транслировался в прямом эфире на странице Банка ВТБ (Армения) в социальной сети Facebook.

Победители были определены по принципу случайной выборки. Обладателями 8-ми iPad new стали держатели карт Банка ВТБ (Армения): Айк Айрапетян, Нарек Гушчян, Гор Макарян, Арут Григорян, Амаля Киракосян, Тигран Маргарян, Айрик Степанян и Алвард Закарян.

А главными призерами — счастливыми обладателями 2-х туристических пакетов в Парижский Диснейленд (каждый на 2 персоны) стали картодержатели Банка: Ермине Амирбекян и Армен Саргсян.

Банк ВТБ (Армения) постоянно проводит кампании, направленные на стимулирование безналичных платежей, целью которых является увеличение интереса к осуществлению платежей картами среди держателей карт Банка и повышение лояльности клиентов. С каждым годом наблюдается тенденция роста числа клиентов, осуществляющих платежи безналичным способом, что свидетельствует о востребованности акции среди клиентов.