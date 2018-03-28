Кремль: Путин «по-прежнему» готов встретиться с Трампом, несмотря на массовую высылку дипломатов

Голос Америки. Президент России Владимир Путин по-прежнему готов принять участие в саммите с его американским коллегой Дональдом Трампом, несмотря на массовую высылку российских дипломатов странами Запада в связи с делом об отравлении бывшего российского шпиона.

Об этом сообщили в среду в Кремле.

«Это зависит от наших американских коллег, – заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, согласно агентству ТАСС. – Российская сторона остается открытой, конечно».

Песков напомнил о позиции Путина по подобным вопросам.

«Российская сторона готова идти на развитие взаимовыгодных, взаимодоверительных отношений со всеми странами, включая США, настолько продвинуто, насколько готовы наши оппоненты и партнеры», – сказал он.

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