Такое бурное увеличение роста довольно сомнительно с точки зрения увеличения потребления гражданами: «Жаманак»

Армении грозит статистический призрак двузначного экономического роста. По данным Национальной статистической службы, в 2017 году был зарегистрирован экономический рост 7.5 процентов, а согласно последней публикации, в январе-феврале 2018 года 8,6 процента экономической активности. С 2011 года, когда НСС изменил свою методологию и вместо ежемесячного экономического роста начал публиковать индекс экономической активности, зафиксированный в январе-феврале 2018 года рост в 8,6%, является беспрецедентно высоким показателем. Если двигаться и дальше в таком темпе, то в 2019 году НСС точно представит нам двузначный экономический рост.

А за счет чего зафиксирована такая экономическая активность? В отдельных сферах экономики отмечается даже шокирующий рост. Например, во внешнеторговом секторе наблюдался рост в 43,2%, а по отдельности, 41% – экспорт, и 44,4% – импорт соответственно. НСС еще не опубликовал более подробности этих статистических данных, скорее всего, они будут представлены на этой неделе, но на примере как прошлого года, так и только января этого года, можно сделать вывод, что в структуре экспорта и импорта существенный объем вновь займет горнодобывающая промышленность и производство готовых пищевых продуктов.

По примеру прошлого года мы можем заключить, что в случае экспорта и импорта определенных видов продуктов произойдет резкий рост.

Согласно январским данным, стремительный рост экспорта и импорта отдельных товаров в той же структуре весьма необычен и, почему нет, может быть проблематичным. Например, экспорт животных и продукции животного происхождения увеличился более чем на 82%, кожаного сырья, кожи, меха и изготовленных из них предметов, почти в два раза. Стремительный рост, на 64,8%, произошел по продуктам животного происхождения, а также 36,8% – растительного происхождения, 46,1% – готовая пищевая продукция, а 55,6% – пластмасса и изделиях из нее, каучук и резиновые изделия. А импорт оборудования и аппаратуры увеличился более чем в 4 раза.

В других секторах экономики наблюдается значительный рост в 17,4% в сфере торговли и на 15,1% рост – в сфере услуг. Именно эти сферы содействовали тому, чтобы в нашей экономике в течение первых двух месяцев этого года появился 8,6-процентный рост активности. Первые месяцы года всегда бывают экономически пассивными месяцами, и тем самым мы можем заключить, что во втором или третьем кварталах НСС представит нам рост в более значимых цифрах.

Гоар АВЕТИСЯН

Статью полностью можно прочитать в сегодняшнем номере газеты «Жаманак»