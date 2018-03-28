Артур Петросян: «Это был наш последний тестовый матч, следующие игры будут уже подготовительными»

Сборная Армении по футболу проиграла со счетом 0:1 в товарищеском матче с Литвой.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер нашей команды Артур Петросян указал, что он недоволен сегодняшним выступлением своих подопечных, хотя было сделано все, чтобы избежать поражения. Во время матча тренер несколько раз менял схему игры и произвел все замены. «Наша самая большая проблема заключается в том, что мы не успеваем закрывать зоны в центре.

Разумеется, счет игры очень важен, и больше всех разочарован именно я. Сегодня у нас игра не получилась, но для тренерского штаба было важнее увидеть всех в деле для будущих игр. Это был наш последний проверочно-тестовый матч. Следующие две товарищеские игры состоятся в мае и июне для подготовки к играм Лиги наций. То есть, в тактическом плане новых экспериментов уже точно не будет», – объявил Артур Петросян.