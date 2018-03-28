Европейский чиновник, хотя и косвенно, но открытым текстом дал понять, что Армения пока не является правовой страной: «Жоховурд»

Вчера власти Армении получили еще одну дипломатическую пощечину. Министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн вчера на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Армении Эдвардом Налбандяном, говоря о либерализации визового режима с Европейским союзом, заявил, что Армения находится на правильном пути для достижения соглашения по этому вопросу. В то же время он добавил, что если Армения продолжит идти по правильному пути, то «настанет день, и произойдет либерализация виз».

Ассельборн также подробно остановился на том, что он подразумевает под «правильным путем» – Армения прилагает достаточные усилия, чтобы стать правовой страной, в направлении защиты прав человека. «Конечно, нужно приложить еще усилия», – добавил он.

Фактически, европейский чиновник, хотя и косвенно, но открытым текстом дал понять, что Армения пока не является правовой страной и ей еще нужно многое сделать в этом направлении. Причем, в числе проблем он подчеркнул состояние с защитой прав человека в Армении, одновременно дав понять, что предпринятых Арменией до сих пор шагов пока недостаточно.

Статью полностью можно прочитать в сегодняшнем номере газеты «Жоховурд»