«Требуем правды»: тысячи жителей Москвы вышли в поддержку Кемерово

Deutsche Welle. 28 марта по указу президента Владимира Путина в России объявлен общенациональный траур по погибшим в результате пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. В Москве, а также в ряде других городов 27 марта прошли акции памяти.

Акция на Манежной

Первую московскую акцию организовало правительство Москвы на Манежной площади. В 17 часов у выхода из метро уже стояли рамки металлоискателей. Прошедших досмотр встречали волонтеры правительства Москвы в белых дождевиках и раздавали красные гвоздики и свечи, предлагали пройти к портретам погибших и возложить цветы. Большими группами подходили студенты и сотрудники Российского союза спасателей. Они складывали цветы и быстро уходили.

Спустя час возле цветов установили колонки, заиграла траурная музыка, волонтеры засобирались домой. Среди посетивших акцию были депутат Валентина Петренко, глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин и рэпер Тимати. Они говорили о важности проверок и о том, что не нужно допускать фейковые новости. На вопрос, почему траур объявили так поздно, Валентина Петренко ответила: «Потому что еще не всех погибших нашли».

«Молчание« на Пушкинской

Через два часа после начала официальной акции правительства Москвы, на Пушкинской площади началась другая, несанкционированная акция. Раньше, чем московская мэрия, ее предложили провести активисты Лиза Сурганова и Филипп Дзядко, создав мероприятие в фейсбуке. «Мы будем без плакатов и лозунгов — пусть это будет молчаливый сбор», — написали они.

Ровно в семь вечера Пушкинская площадь, на которую можно было попасть без рамок и досмотров, была полностью заполнена людьми. Они держали цветы, белые шары, детские игрушки и черные плакаты с призывами «Виновных — в отставку! «, «Кто ответит, господин президент? «, «Требуем правды», «Сколько жертв на самом деле? «. На двадцать минут площадь замерла в тишине. Те, кто мог, протискивались сквозь толпу и возлагали цветы у памятника Пушкину. Другие просто передавали их из рук в руки. Многие плакали. Некоторые — крестились.

Против равнодушия и безответственности

Женя узнала об акции из телеграм-канала Навального. Там же она скачала плакат (крупно – «Кемерово. 25.03.2018»), который распечатала на работе и привезла на Пушкинскую: «Я чувствую, что это наши общие дети. Мне безумно противно, что история эта замалчивалась: трагедия произошла в воскресенье, а траур объявили только сегодня. Из-за того, что мы взрослые такие равнодушные и так заняты собой, в связи с этим гибнут наши дети».

Катя пришла на Пушкинскую площадь с семилетним сыном, чтобы выразить сочувствие семьям погибших в Кемерово и донести до государства ту степень безответственности, которая присутствует и в регионах, и на федеральном уровне. В руках у нее — два больших надувных шара в виде цифр 6 и 7: «Шариками мы показали количество жертв подтвержденных сегодня. За каждую жертву мы требуем одну отставку».

Поэт Андрей Родионов также хотел понять, кто понесет наказание: «Мне больно все это переживать, потому что у меня трое детей. Я активно езжу по стране и вижу, что в Москве еще кое-как, а в провинции совершенно не следят ни за какими требованиями». Но пришел Родионов не за разборками. «Просто мне очень жалко погибших», — не смог договорить он и заплакал.

Споры о числе погибших

После часа акции напряжение нарастало. Все больше спорили, замалчивают ли власти реальные цифры погибших. Все чаще отдельные люди внезапно выступали с речами — на камеры или просто, в толпу. Девушка в белом платке, переходя с крика на плач, просила разобраться, сколько на самом деле погибло детей.

Свечей было так много, что из них решили выложить слово «Кемерово». Координировали это студенты: говорили, как нужно встать, поправляли буквы, требовали прекратить скандировать лозунги, если вдруг кто-то это начинал. Среди помогавших выкладывать свечами слово оказалась популярный видео-блогер Мария Капшукова. Она сказала, что пришла сюда, потому что не верит в официальную цифру погибших. По словам девушки, у нее очень много подписчиков из Кемерово и они все писали ей, что погибших более 400. 28 марта Мария также планирует пойти на Манежную площадь.

«Власть должна ответить»

Крики «Власть должна ответить» и призывы отправить в отставку губернатора Кемеровской области и президента России Владимира Путина становились все громче и настойчивее. Но многие при этом требовали тишины, говоря, что лозунги выкрикивают только провокаторы. «Это тихая акция памяти, не мешайте людям!» — кричали они. Их игнорировали. «Долой власть чекистов!» — кричала толпа. Мальчик лет семи громко спросил отца: «Папа, а кто такие чекисты?» «А это менты. Долой власть ментов», — ответил он сыну.

Где-то ненадолго заиграла песня группы ДДТ «Это все, что останется после меня». Ее попросили выключить. Тогда несколько человек запели «Священную войну».

На акцию на Пушкинской площади также пришли Алексей Навальный, Дмитрий Гудков и Григорий Явлинский. Всего, по данным ГУМВД, в московских акциях памяти приняли участие более 12 тысяч человек. Задержаний не было.

Фото — Deutsche Welle