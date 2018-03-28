Госдепартамент США: Россия должна взять на себя ответственность за отравление в Солсбери

Голос Америки. В Госдепартаменте США считают, что страны Запада могут пойти на улучшение отношений с Москвой только в том случае, если российские власти согласятся взять на себя ответственность за отравление в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

«Возможности для диалога с правительством России по-прежнему открыты, — заявила во вторник в ходе брифинга в Госдепартаменте Хизер Нойерт. – Но если Россия хочет улучшить отношения, она должна в первую очередь признать ответственность за эту атаку и отказаться от безответственного и агрессивного поведения».

Представитель Госдепартамента уточнила, что решение о высылке 60 российских дипломатов из США и закрытии консульства РФ в Сиэтле было принято лично президентом Трампом после консультаций с членами кабинета министров. Над выработкой ответа на инцидент в Солсбери в течение трех недель работали несколько федеральных ведомств, включая Госдепартамент и ФБР.

Хизер Нойерт напомнила, что к решению Великобритании, первой объявившей о высылке российских дипломатов, уже присоединились 25 государств. Во вторник стало известно, что представителей РФ вышлет и НАТО. Всего на родину должен вернуться 151 российский дипломат.

В свою очередь на брифинге для прессы во вторник представитель Белого дома Сара Хакаби Сандерс еще раз напомнила, что «Соединенные Штаты открыты для налаживания более тесных отношений с Россией, но российское правительство должно осознать серьезные последствия его дестабилизирующих действий» и улучшение отношений возможно только в том случае, если «российское правительство изменит свое поведение».

«Мы, безусловно, оказываем давление на Россию. Мы, конечно же, поощряем и работаем с нашими союзниками и партнерами по данному вопросу, и, я думаю, что вы видели, какое беспрецедентное количество стран проявило активность и поддержало эти усилия Соединенных Штатов», — сказала пресс-секретарь Белого дома.

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