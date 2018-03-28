«Сынов нации» полно, граждан мало

Одна из наших проблем заключается в том, что мы не знаем тех наших прав, за которые нам стоит бороться, и тех, которые вообще не входят в число прав. Например, в армянском сегменте Фейсбука ведут борьбу за право вооруженного захвата полка полиции – во имя права убивать, захватывать заложников, поджигать автомашины. В этом случае можно взять Уголовный кодекс и все собранные в нем статьи рассматривать как право, а не преступление.

Или, возьмем более «легкий случай». Люди борются за право водить машину со скоростью 100 км/ч и не штрафоваться за это. И предлагают друг другу разные уловки, как ездить на такой опасной скорости и не быть оштрафованным.

То же самое и с правами курильщиков: сидеть в закрытом помещении и кайфовать, отравляя других. Но вспомним, что территория Армении составляет 29 тысяч квадратных километров. Закрытое пространство из них составляет все вместе, предположим, 100 квадратных километров (в действительности, наверное, еще меньше). Следовательно, 28 тысяч 900 квадратных километров находятся в распоряжении курильщиков. Выйдите из закрытого пространства на чистый воздух и курите, сколько хотите. Что может быть лучше этого права?

И наоборот: есть права, которые надо защищать. Это, прежде всего, право иметь и выражать собственные убеждения. Я, например, чувствую, что по многим вопросам не согласен с точками зрения моих сограждан, я в явном меньшинстве хотя бы в изложенных выше вопросах, но никакое давление, шантаж большинства не могут заставить меня влиться в общий поток.

Точно так же человек имеет полное право решать, как ему одеваться, в какой цвет красить волосы, когда начинать половую жизнь, с кем и как ее проводить и тому подобное. Не признающие этого права «невежи» могут жить как в далеком горном селе, так и в центре Еревана, так что, здесь нет какой-либо географической проблемы или вопроса места проживания.

Проблема в следующем: у нас полно «сынов нации», и мало граждан. Как «сыны нации» мы можем протестовать, когда чье-то поведение, по нашему мнению, не соответствует нашим представлениям об «армянском гене». Но поскольку мы не граждане, мы слишком терпимы по отношению к явно незаконному поведению людей.

… Недавно в маршрутном такси одна женщина сделала замечание водителю и попросила не курить. Водитель послушно выбросил сигарету, но проворчал – «во что превратилась эта страна».