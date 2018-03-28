Спикер Палаты представителей США: санкции должны быть направлены на финансовые активы лиц, близких к Кремлю

Голос Америки. Спикер Палаты представителей Пол Райан прокомментировал ситуацию, связанную с высылкой из США 60 российских дипломатов в ответ на отравление в Великобритании бывшего российского двойного агента Сергей Скрипаля и его дочери.

«Это, конечно же, эскалация дипломатического конфликта, – констатировал Райан в интервью Радио Свобода, – но подобные действия терпеть нельзя. Отравление и убийство людей, особенно – подобным нервно-паралитическим газом и на территории другой страны – цивилизованные страны так себя не ведут и не должны так себя вести. Это то, чего нельзя спускать с рук».

Спикер затронул и вопрос о возможных санкциях против России.

«Я думаю, – пояснил он, – санкции должны быть направлены на финансовые активы. В особенности – в отношении олигархов и (лиц), приближенных к Кремлю, поскольку они проводят политику дезинформации в наших демократиях. Я считаю, что Россия пытается посеять хаос в демократических странах по всему миру.

Мы не сомневаемся в том, что они пытались вмешаться в выборы в Соединенных Штатах. Мы также знаем, что они пытаются вмешаться в выборы в других странах.

Для нас важно показать их методы и то, как они создают этот хаос в наших демократиях, подрывают наши институты и честные и свободные выборы.

Мы должны помочь нашим союзникам и предоставить им возможности предотвращать подобное вмешательство и продемонстрировать, что такие разрушительные действия как те, в которых замешана Россия, будут иметь последствия. Россия это делала и продолжает делать. Это не должно игнорироваться западными демократиями».

«Очень важно призвать Россию к ответственности. Я думаю, мы должны вводить более жесткие финансовые санкции в отношении России», – подчеркнул Пол Райан.

В ходе беседы спикер Палаты представителей ответил и на вопрос о возглавляемого спецпрокурором Мюллером «российского расследования». «Я не думаю, что Мюллера планируют уволить. Меня уверили, что это не произойдет», – заявил Пол Райан.

«Очень важно подчеркнуть, что верховенство закона – священный принцип нашего общества и что в нашей стране есть система правосудия, которая основана на фундаментальном принципе уважения и закона. И никто – ни президент, ни кто-либо либо другой – не будет стоять выше закона. Это – священный принцип для нас. Я не устаю это повторять, и поэтому я считаю, что Мюллер не будет уволен. Очень важно, чтобы это расследование следовало нашим принципам».

Фото — The Wall Street Journal