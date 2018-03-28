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11:35 | Март 28 2018

The Times: Высылка дипломатов нанесет урон российской системе сбора разведданных

The Times: Высылка дипломатов нанесет урон российской системе сбора разведданных

Inopressa.Ru. «Эффектом от высылки множества российских дипломатов будет урон для российской системы сбора разведданных во многих частях Европы и Запада. Однако, кроме того, эти события безжалостно использует президент Путин, чтобы подкрепить свои националистические заверения, будто Запад враждебен к России и полон решимости унизить ее народ», — пишет Майкл Биньон в The Times.

«Спецслужбы говорят, что высылки покалечат московскую сеть шпионов. Как только их имена будут обнародованы, другие страны не захотят принять их в качестве дипломатов», — говорится в статье.

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Рубрики: Международные, Пресса

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