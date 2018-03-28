Германия дала разрешение на строительство газопровода из России «Северный поток-2»

Deutsche Welle. Компания Nord Stream 2 получила разрешение на прокладку участка «Северного потока-2» в немецкой экономической зоне. Этот документ, выданный Федеральным ведомством по морскому судоходству и гидрографии, был последним условием для строительства и эксплуатации газопровода «Северный поток-2» в Германии, сообщает Nord Stream 2 во вторник, 27 марта.

«Мы рады, что теперь получены все необходимые разрешения для немецкого участка трубопровода длиной 85 километров», — заявил менеджер компании Йенс Ланге (Jens Lange), отвечающий за получение разрешений. В конце января горное управление немецкого города Штральзунд выдало разрешение на строительство и эксплуатацию газопровода в территориальных водах ФРГ и в сухопутной части в районе Любмина вблизи Грайфсвальда.

«В России согласование идет по плану»

В других участвующих в проекте странах — России, Финляндии, Швеции и Дании — этот процесс также проходит в соответствии с графиком, указывает компания. Ожидается, что следующие необходимые разрешения будут получены в ближайшие месяцы, что позволит начать строительство, как запланировано, в 2018 году.

Nord Stream 2, учредителем и единственным акционером которой является «Газпром», намерена завершить строительство к концу 2019 года. Протяженность трубопровода с пропускной способностью 55 миллиардов кубометров газа в год должна составить 1220 километров, он будет соединять российскую Усть-Лугу и немецкий Грайфсвальд. Против проекта активно выступают страны Балтии, Польша и Украина, серьезные вопросы остаются и у Еврокомиссии.

Фото — Deutsche Welle