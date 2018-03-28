Высылка российских дипломатов в цифрах: США – 60, Турция – 0

Голос Америки. Приводим список дипломатических мер, принятых в отношении России Соединенными Штатами, Канадой, некоторыми странами ЕС и Украиной в ответ на отравление бывшего российского двойного агента нервно-паралитическим веществом военного назначения в английском городе Солсбери.

Великобритания выдворила 23 гражданина России, которые, как утверждается, занимались шпионской деятельностью под дипломатическим прикрытием. Лондон пообещал заблокировать любые российские государственные активы, которые «могут быть использованы для создания угроз жизни или имуществу граждан или резидентов Соединенного Королевства».

Соединенные Штаты выдворяют 60 граждан России, включая 12 сотрудников разведки из постоянного представительства России при ООН в Нью-Йорке. Российское консульство в Сиэтле будет закрыто.

Канада выдворяет четырех граждан России, которые, как утверждается, занимались шпионской деятельностью или вмешивались во внутренние дела Канады под дипломатическим прикрытием. Кроме того, Оттава отклонила заявки России на включение в состав дипломатической миссии еще трех человек.

Украина выдворяет 13 российских дипломатов;

Франция – 4;

Германия – 4;

Польша – 4;

Литва – 3;

Чехия – 3;

Италия – 2;

Нидерланды – 2;

Испания – 2;

Австралия – 2;

Албания – 2;

Дания – 2;

Венгрия – 1;

Македония – 1;

Швеция – 1;

Норвегия – 1;

Латвия – 1;

Эстония – 1;

Финляндия – 1;

Румыния – 1;

Хорватия – 1;

Турция – 0.

Фото — Голос Америки