Блок «Царукян» не исключает выдвижения своего кандидата в премьер-министры

В блоке «Царукян» пока не обсуждался вопрос о следующем премьер-министре Армении, поскольку никаких кандидатов пока выдвинуто не было. Об этом сообщил вчера одня в Пресс-клубе «Постскриптум» член фракции Сергей Багратян, отвечая на вопрос Aravot.am, как они намерены действовать для достижения желаемых результатов экономического роста, если учесть, что по Конституции премьер-министром станет представитель политического большинства, то есть, правящей Республиканской партии, которая, скорее всего, выдвинет кандидатуру Сержа Саргсяна?

Сергей Багратян сказал, что на перспективы развития страны они предпочитают смотреть с точки зрения структурных и системных изменений, поскольку опыт лет показал, что борьба против личностей бывает неэффективна.

Они потребуют реальных изменений в политических системах, которые приведут к экономической конкуренции и созданию механизмов сдержек и противовесов. «Мы должны сделать все возможное, чтобы ввести институт индивидуальной ответственности, который освободит многих людей от экономического прессинга». При наличии такого механизма любой работник будет понимать, что несет личную ответственность за свои шаги и не должен оправдывать себя давлением системы или приказаниями вышестоящих, как это происходит сегодня. То же самое касается судебной системы.

Две партии фракции «Елк» – «Просвещенная Армения» и «Республика», возможно выдвинут на пост премьер-министра своего кандидата. Мы спросили, присоединится ли к ним или выдвинет своего кандидата альянс «Царукян», чтобы хотя бы продемонстрировать Республиканской партии «свои зубы». «В любом случае альтернативы будут способствовать политическим и экономическим переменам. Мы уважаем любое решение наших партнеров, и обсудим любую кандидатуру. Ничто не исключается. Не исключено, что и блок «Царукян» примет схожее решение. Но таких обсуждений пока не проводилось. Необходимо сломить стереотипы ценностной системы. Выдвижение только одной кандидатуры ничем не оправдано», – сказал Сергей Багратян.

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