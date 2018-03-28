Журналисты на первом этаже, заседание совета – на пятом, возникнут технические проблемы: Борис Навасардян

Председатель Ереванского пресс-клуба Борис Навасардян с сожалением констатировал, что в Армении был принят закон без первого чтения. Выступая вчера перед журналистами в Пресс-клубе «Энаран» по поводу инициативы правительства РА о внесении в закон поправок, ограничивающих присутствие журналистов на заседания Совета Старейшин Еревана, которые Национальное Собрание приняло сразу во втором чтении и целиком, г-н Навасардян выразил обеспокоенность: «Они начали с заседаний правительства РА, затем перешли к Ереванскому совету старейшин, теперь могут перенести и на заседания советов крупных городов. Это не безобидный процесс».

По словам г-на Навасардяна, журналистские организации предпринимают шаги, чтобы предотвратить принятие этой законодательной инициативы. «Мы постараемся сделать это через Конституционный суд. А в Конституционный суд мы можем обратиться по инициативе омбудсмена. Была встреча, на которой эти проблемы подняли несколько журналистских организаций. Другой вариант – инициировать обращение в Конституционный суд через депутатов. Третий вариант – обратиться к президенту Армении с призывом не подписывать этот закон, и закон не вступит в силу».

По словам г-на Навасардяна, также возникнет ряд технических вопросов, поскольку журналисты будут следить за заседанием Совета, находясь на первом этаже, а сессии проходить на пятом этаже. Более того, как правило, технические проблемы возникают именно в тот момент, когда происходит самое интересное.

Поможет ли журналистам бойкот в освещении заседаний Ереванского Совета старейшин, г-н Навасардян считает эту инициативу подходящей, но при этом отмечает, что найдутся СМИ, которые не примут в нем участия.