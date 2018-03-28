На всех проверенных автогазозаправках были выявлены нарушения

Орган надзора за рынком в результате проверок, проведенных в 2017 году, зарегистрировал нарушения во всех хозяйствующих субъектах. Об этом вчера журналистам сообщил руководитель инспекционного органа Левон Халикян.

Отвечая на вопрос Aravot.am, какого типа нарушения были выявлены в сфере газозаправок, Халикян сказал: «В АГЗС имелись нарушения технического регламента. Скажем, согласно регламенту, должно быть установлено давление в 196 мегапаскалей (МПа), а нам повсюду встречались 210-260 МПа. Это серьезное нарушение, учитывая случаи взрыва баллонов в автомобилях».

Халикян заверил, что в обращение будет введен законопроект, согласно которому, пока на АГЗС не убедятся, что баллоны в автомашинах не прошли проверку и являются безопасными, как минимум, они не будут иметь права осуществлять заправку, и компания, эксплуатирующая АЗГС, будет оштрафована.

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Халикян объяснил, что АГЗС показывают высокое давление и вводят в заблуждение клиентов, якобы, они заправили баллон лучше и больше. «На самом деле это не так. Высокое давление вовсе не означает, проедет автомобиль больше или меньше».

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По данным инспекционного органа, в прошлом году нарушения были обнаружены у 67% продавцов бензина и дизельного топлива для автомашин.

Имелись качественные и метрические нарушения и на рынке бензина. По словам Халикяна, были случаи, когда бензин «регуляр» продавался под видом более высококачественного, или, например, вместо 20 литров бензина клиенту заливали в бак всего 18 литров топлива, то есть, автомат на АЗС показывает, что вам залили 20 литров, но фактически продали 18.

По поводу того, что перед продажей бензин смешивают с водой, Халикян заявил, что это нереально, что если кто-нибудь сможет этого добиться, то ему следует присудить Нобелевскую премию.

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