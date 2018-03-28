Впервые правительство Армении должно представить ЕСПЧ ответ на основании создания препятствий для заявителя на право обращения в ЕСПЧ

06/03/2018 ЕСПЧ направило правительству Армении апелляцию Арама Акобяна (адвокаты Тигран Григорян и Давида Гюрджян), по которому помимо запроса относительно достаточности оснований для ареста заявителя и проявленного к нему бесчеловечного обращения, правительство Армении впервые должно ответить Европейскому Суду по правам человека в связи с нарушением своих обязательств, предусмотренных 34-й статьей ЕСПЧ – созданием препятствий при осуществлении права на обращение с жалобой в ЕСПЧ.

Речь идет о нарушении правительством Республики Армения поручения ЕСПЧ, данного 17/05/2017 в соответствии с правилом 39 Регламента ЕСПЧ. В соответствии с этим поручением ЕСПЧ напрямую поручил/потребовал от государства обеспечить заявителя достаточным, регулярным и на должном уровне медицинским обслуживанием и лекарствами в течение сего срока содержания под арестом.

Нарушение этого поручения и требования ЕСПЧ является одним из основных вопросов в данном деле.

Вроде лед тронулся. Пока обвинение занимается созданием в суде пропагандистского фона публикацией записей прослушек, не имеющих отношения к делу и только для пиара, юридическая сторона этого дела начинает трещать и разваливаться.

Ваге ГРИГОРЯН

адвокат