Трагедия как закономерность, или главная угроза Армении

Развернувшая драма в российском Кемерово высветит еще очень многое. Эта глубочайшая человеческая трагедия началась от случайного фактора, в глубине которого наличествуют ряд системных закономерностей.

Конечно, обо всем об этом в первую очередь должно позаботиться российское общество, особенно когда речь идет и пойдет, как представляется, о простых вещах. И вообще бы не затронули этот вопрос, если Россия до такой степени не пропитала собой Армению, не играла бы настолько деструктивной роли, которую играет сегодня.

Трагедия в Кемерово выставляет напоказ всю системную гангрену, поразившую «одну шестую мира». В этой сформировавшейся системе не только что ни звено – то пузырь, от МЧС до президента, но еще и эти пузыри лопаются над их же гражданами, унося их жизни и жизни их детей. И это, к сожалению, происходит на фоне циничного, толстокожего безразличия, которое обеспечивает эту «государственную систему», действующую на территории душегубства, которая по недоразумению все еще называется «государством».

Хуже того, это некое «государство», которое нам «гарантирует» еще и безопасность, и кому не лень – пытается объяснить, насколько это «важно» для нас. А на телеканалах, принадлежащих этому «государству», разные не столь трезвые и весьма истеричные персоны пускаются в рассуждения о многополярном мире, ядерном оружии, «русском мире» и поднимает извечный русский вопрос: «А ты меня уважаешь?».

Нет, не уважаем! И не будем уважать, и не ждите! Как можно уважать мелких воров, которые захватили целое государство, которые заняты терроризмом с применением химоружия и поддержкой террористов, которые «крышуют» разные организованные преступные сообщества в других странах, которые ввязались в дела больше своей головы, присвоили астрономические суммы, оставаясь тем же мелким вором, ворующим у самого себя?

США и страны-члены ЕС с начала недели стали освобождаться от свитых у себя шпионских гнезд, которые по недоразумению называются «посольствами». А Москва «возмущена», для нее все «русофобы», тогда как она сама своими мультиками пытается запугать и шантажировать «западных партнеров».

И все это – на поверхности, и имеющий глаза да увидит, имеющий уши да услышит. Однако, как видно, в Ереване, похоже, проблемы есть и с глазами, и с ушами.

Именно в понедельник, когда мир заявляет о прекращении российского присутствия, пресс-служба формирования под названием «Южный военный округ Вооруженных Сил РФ» выступает с «благой вестью» о том, что в Армении будут развернуты подразделения Военной полиции РФ, которые, согласно сообщению, формируются «для поддержания воинской дисциплины, безопасности дорожного движения и охраны объектов в Гюмрийском гарнизоне российской военной базы в Армении». Сообщается еще, что личный состав получит специальную экипировку и будет оснащен штатным вооружением, военной техникой и специальными средствами. Более того, «к началу летнего периода обучения планируется формирование еще одного подразделения военной полиции в Ереванском гарнизоне».

Теперь это что – «Нация-Армия»? Или же новое проявление «И-И», о котором никто ничего не знает, кроме этого «Южного округа ВС РФ»? На данный момент у нас есть только данное сообщение и вопиющее молчание официального Еревана. И в этой связи вместо того, чтобы соболезновать Путину, который вместе со своими друзьями навлек многие беды на голову своего народа, стоило бы соболезновать Республике Армения, когда то, что называется политическим полем, стремится не держаться куда подальше от этого всего, а становится составляющей всей этой хвори, заражая всю ткань государственности.

Это не «русофобия» и не «утверждение с воздуха», а всего лишь констатация простой и прямой причинно-следственной связи. А чем было занято до сих пор это формирование под названием «Южный военный округ ВС РФ»? Оно занято карательным действиями на Северном Кавказе, оккупацией Абхазии и Южной Осетии, вторжением на восток Украины, инфильтрацией «зеленых человечков» по всему Крыму и превращением Черного моря в источник угрозы, террористическими действиями и диверсиями на территории Украины, похищением людей с территории Грузии и мобилизацией наемников для этого всего. А после этого всего – еще и тем, что «гарантирует безопасность Армении» и обеспечивает нерушимость «векового братства», вооружая до зубов Азербайджан.

Оказывается, этого всего русским мало, не хватает состоящей из наемников «военной полиции» которая у нас «обеспечит», видите ли, «воинскую дисциплину, безопасность дорожного движения» и прочие чудесные вещи.

Все это, конечно, было бы очень смешно, если б не было так грустно. После этого просто возникает вопрос: кто же, в конце концов, будет обеспечивать безопасность граждан Армении, когда этой угрозе с минами многих «Кемерово» под собой настолько широко открываются врата страны, и ее граждане об этом узнают из сообщений извне?

Уж точно, не они будут нас защищать. Нас нужно защитить в первую очередь именно от таких защитников, а также от тех, то имеет глаза да не видит, имеет уши да не слышит, позволяя превращать страну в этом непредсказуемом мире в минное поле.

Трагедии у нашего «стратегического союзника» уже стали закономерностью, и Армения нуждается в отмежевании от такой закономерности, в отражении этой закономерности.

А Москва, если раньше только не верила вашим слезам, теперь, когда захвачена мелкими ворами, не только вашим слезам не верит, но ей плевать на все ваши слезы сверху донизу, вместе с вашими «договорами» по ОДКБ-ЕАЭС, с вашим «И-И», с вашими «туристическими роликами» — по меньшей мере в той же степени, в какой ей плевать на жизни своих граждан с их детьми.

Рубен МЕГРАБЯН

П.С. Приношу глубокие соболезнования родственникам и близким погибших в Кемерово.

Газета «АРАВОТ»

27.03.2018г