Постоянные комитеты парламентов Армении и России в Ереване приняли совместное заявление: текст

26 марта состоялось совместное заседание Постоянной комиссии по внешним связям НС РА и Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками ГД ФС РФ под сопредседательством А.Ашотяна и К.Затулина.

Открывая заседание, председатель Постоянной комиссии по внешним связям А.Ашотян подчеркнул важность обсуждения армяно-российских повесточных вопросов на уровне комиссий и особо выделил, что честное и партнерское сотрудничество в этом формате дополняет высокий уровень политического диалога, существующего в отношениях двух стран. “На высоком уровне также армяно-российское межпарламентское сотрудничество”, — отметил А.Ашотян, проинформировав, что уже обсуждены вопросы парламентского и политического диалога.

“Мы высоко ценим наши отношения с российским парламентом во всем объеме. Мы готовы, в случае необходимости, передать российским коллегам наш политический опыт, накопленный в ходе перехода к парламентскому правлению”, — сказал А.Ашотян.

Председатель Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками ГД ФС РФ К.Затулин, поблагодарив за теплый прием, обратился к российско-армянским межпарламентским отношениям, к политическим процессам в обеих странах. Он также высоко оценил эффективно и стабильно развивающееся армяно-российское взаимодействие. По словам Затулина, за истекшие два года осуществлены многочисленные работы: ратифицированы важные для РА и РФ документы, на 30% возрос товарооборот между Арменией и Россией.

По повестке заседания выступили с докладами на темы “Армяно-российское сотрудничество в парламентском формате” и “Евразийская интеграция и народная дипломатия” армянские и российские парламентарии К.Бекарян, В.Водолацкий, А.Гегамян, В.Катенев.

В завершение заседания подписано Совместное заявление, после чего А.Ашотян и К.Затулин встретились с представителями СМИ.

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СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

ПОСТОЯННОЙ КОМИССИИ ПО ВНЕШНИМ СВЯЗЯМ

НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ И

КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ СНГ, ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ И СВЯЗЯМ С

СООТЕЧЕСТВЕННИКАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО

СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

26 марта 2018 года г. Ереван

Совместное заседание Постоянной комиссии по внешним связям Национального Собрания Республики Армения и Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связями с соотечественниками (далее – Стороны) состоялось в г. Ереване, Республика Армения, 26 марта 2018 г. в соответствии с договоренностями, достигнутыми в ходе визита делегации Постоянной комиссии по внешним связям Национального Собрания Республики Армения в Москву 29 сентября 2017 г.

В ходе заседания Стороны с удовлетворением отметили, что за истекший период продолжилось поступательное развитие и укрепление отношений дружбы и сотрудничества между двумя государствами. Особо был отмечен визит Председателя Национального Собрания Республики Армения А.С.Баблояна в Москву 14 февраля 2018 г., а также рабочая встреча А.С.Баблояна с Председателем Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации В.В.Володиным.

Стороны обсудили вопросы, связанные с армяно-российским союзническим диалогом. С удовлетворением отметили, что он вносит существенный вклад в развитие договорно-правового фундамента двусторонних отношений, основой которых является Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, 20-я годовщина которого отмечалась в 2017 г.

Стороны подчеркнули близость или совпадение позиций по многим вопросам международной повестки дня, в частности касающихся роли и функционирования международных институтов и соблюдения общепризнанных принципов и норм международного права.

Стороны констатировали сохраняющуюся нестабильность ситуации в мире и высказались за необходимость прилагать усилия, направленные на укрепление ключевой роли ООН и других международных общепризнанных институтов в урегулировании современных международных проблем при соблюдении норм международного права и уважении интересов других стран. Стороны подчеркнули императивность мирного разрешения конфликтов в рамках установленных переговорных форматов.

В целом Стороны высоко оценили успехи, достигнутые в развитии всего комплекса двусторонних связей, а также эффективное армяно-российское взаимодействие в рамках Евразийского экономического союза, ОДКБ и СНГ.

В этой связи была высказана поддержка продолжающимся совместным усилиям в рамках ОДКБ по обеспечению стабильного и мирного развития Южного Кавказа. Стороны высказались за дальнейшее укрепление союзнических отношений между Арменией и Россией в интересах братских народов двух стран в русле обеспечения стабильности и безопасности на Южном Кавказе.

Стороны подтвердили стремление продолжить поиск мирного решения Нагорно-Карабахского конфликта на основе принципов, содержащихся в совместных заявлениях президентов стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ и положений Совместного заявления глав делегаций стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, сделанного в Вене 7 декабря 2017 г., а также подчеркнули необходимость полного соблюдения и претворения в жизнь комплекса мер по восстановлению доверия, озвученных на саммитах в Вене и Санкт-Петербурге, а также на встрече Президентов Армении и Азербайджана в октябре 2017 г. в Женеве. В данном контексте Стороны отметили недопустимость милитаристской риторики и ксенофобских заявлений.

С тороны подчеркнули необходимость продолжения курса на укрепление сотрудничества как на международном, так и на региональном уровне с целью противодействия экстремизму и нелегальной миграции, борьбы с терроризмом и незаконным оборотом наркотиков и других запрещенных препаратов. Стороны положительно оценили активное участие армянских и российских парламентариев в организованной Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации и Министерством иностранных дел Российской ФедерацииМеждународной парламентской конференции “Парламентарии против наркотиков” в декабре 2017 г.

В ходе Совместного заседания были обсуждены вопросы гармонизации законодательств двух стран, намечены планы работы парламентариев в сфере развития межпарламентского взаимодействия, в том числе и на международных площадках.

Стороны придают важное значение углублению межпарламентского сотрудничества Республики Армения и Российской Федерации в целях дальнейшего развития дружественных и взаимовыгодных связей в политической, социально-экономической, гуманитарной и других сферах, представляющих взаимный интерес.

Обсудив состояние сотрудничества на международных парламентских площадках (МПА СНГ, ПА ОДКБ, МПС, ПАЧЭС, ПА ОБСЕ и ПАСЕ, МАП),

С тороны подчеркнули большое значение международного межпарламентского взаимодействия, основанного на принципах уважения взаимных интересов и союзнической солидарности, высоко оценили роль профильных комиссий в координации взаимодействия на международных площадках.

Обсудив ход евразийской интеграции и роль народной дипломатии в этом процессе, Стороны отметили важность достижения целей и задач Евразийского экономического союза как современного, эффективного и конкурентоспособного объединения, способствующего дополнительному росту экономик, входящих в него стран.

Стороны высоко оценивают значимость межпарламентских связей, которые выполняют функцию важного механизма в деле нормотворческого обеспечения дальнейшего развития армяно-российских союзнических взаимоотношений, тесного сотрудничества в рамках СНГ, ОДКБ.

Стороны подчеркнули важность развития межпарламентского диалога на Евразийском пространстве. В этом контексте была дана высокая оценка результатам совместной работы в рамках Совещания спикеров стран Евразии как нового формата межпарламентского сотрудничества.

Стороны приветствуют итоги состоявшихся дискуссий и заявляют о готовности продолжать последовательную работу в интересах содействия укреплению сотрудничества двух стран.

Стороны подтверждают, что сложившаяся практика совместных заседаний способствует решению задачи дальнейшего развития двусторонних отношений, придает дополнительный импульс совершенствованию национальных законодательств и правоприменительной практики.

Стороны договорились о проведении очередного совместного заседания в городе Москве, Российская Федерация, во второй половине 2018 года.

От имени Постоянной комиссии по внешним связям Национального Собрания Республики Армения От имени Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации

Пресс-служба Аппарата Национального Собрания Армении