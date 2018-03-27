«Пребывающий в тени России и имеющий коррумпированную систему Израилем не станет»: колумнист «Джеймстаун»

Какое будущее ожидает путинскую Россию в последующие 6 лет, что ждет РФ после 2024 года, когда закончится 4-й срок президентства Владимира Путина, мы попросили прокомментировать колумниста фонда «Джеймстаун», политолога Армена Григоряна, напомнив о сегодняшних проблемах России, перечисленных Путиным накануне президентских выборов – отставании, необходимости обеспечить творческую мощь.

«По поводу Путина как символа стабильности и мощи: восхищающиеся его образом и речами русские, вероятно, не способны замечать даже очевидные противоречия. Развитие творческой мощи, экономическая модернизация и обеспечение благосостояния граждан невозможны в полицейском государстве с раздутыми силовыми структурами, препятствующем свободной конкуренции, имеющем коррумпированную бюрократию, использующую ресурсы для удовлетворения собственных интересов. Тем более, с благосостоянием несовместима гонка вооружений, требующая колоссальных расходов. Это, естественно, касается и Армении, в связи с концепцией «Нация-Армия»: пребывающий в тени России и имеющий коррумпированную систему, Израилем не станет», – отметил Армен Григорян.

«Что касается будущего России – она пока будет пребывать в созданном пропагандой статусе «осажденной крепости» – в условиях еще большего углубления авторитаризма. А после 2024 года Россию, вероятно, ожидает следующий срок Путина, если до этого не произойдет какого-либо форс-мажора, связанного с его персоной, или же Россия не обнищает в результате новой гонки вооружения, как ранее СССР», – добавил наш собеседник.

Интервью с колумнистом фонда «Джеймстаун», политологом Арменом Григоряном читайте в печатной версии газеты «Аравот» от 27 марта.