Кремль объявил 28 марта днем общенационального траура по погибшим в Кемерово

Deutsche Welle. Спустя двое суток после пожара в Кемерово, по официальным данным, унесшего жизни 64 человек, президент РФ Владимир Путин объявил 28 марта днем общенационального траура. Об этом во вторник, 27 марта, сообщила пресс-служба Кремля.

Ранее в соцсетях активно критиковалось отсутствие официального решения об общероссийском трауре. Власти ряда регионов, в частности Приморского края, Ингушетии, Бурятии и Рязанской области, а также мэры Екатеринбурга и Якутска Евгений Ройзман и Айсен Николаев в знак солидарности с Кемерово сообщили об объявлении траура.

В Москве, Петербурге и других городах пройдут митинги

Между тем вечером 27 марта в целом ряде городов по всей России пройдут акции в знак поддержки кемеровчан. В частности, оппозиционер Алексей Навальный призвал граждан собраться в 19 часов на Пушкинской площади в Москве и на Марсовом поле в Санкт-Петербурге.

Посмотрите с сегодня в 19 часов приходите на Пушкинскую. А в Питере на Марсово поле https://t.co/VXO9ItX0Xz — Alexey Navalny (@navalny) March 27, 2018

Ранее о решении провести акции солидарности с жителями Кемерово вечером 27 марта объявили активисты в Новосибирске и Нижнем Новгороде. По информации «Интерфакса», в ряде городов Поволжья также пройдут мероприятия в память о погибших. Координатор штаба Навального в Волгограде сообщил о «народном сходе солидарности с жителями Кемерово», который также пройдет 27 марта.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об организации на Манежной площади места для выражения памяти и скорби по жертвам пожара в Кемерово. Решение принято для того, чтобы «было удобно москвичам принести и возложить цветы», добавил он.

«Даже траур, даже гибель детей власть использует только для разделения, написал в связи с этим в Facebook бывший депутат Госдумы, оппозиционер Дмитрий Гудков. — Москвичи (не оппозиция!) еще вчера решили выйти на Пушкинскую в 7 вечера: после работы. Сутки Собянин с Раковой думали – и сейчас объявили митинг-спойлер в 5 вечера, поближе к Кремлю».

Проверить торговые центры

Дмитрий Гудков призвал граждан проверить соблюдение правил пожарной безопасности в московских торговых центрах. «Завтра мы вместе с «Открытой Россией» опубликуем карточки по проверке пожарной безопасности в торговых центрах. Простой чеклист: открыты ли аварийные выходы, есть ли сигнализация», — написал он в Facebook.

25 марта произошел крупный пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня»в центре Кемерово. По версии Следственного комитета, очагом возгорания была расположенная на верхнем, четвертом этаже детская площадка. При этом глава СК Александр Бастрыкин назвал две версии произошедшего — «возгорание в результате плохой электрики, которую замкнуло», и «применение открытого огня». Ночью пожар удалось локализовать, но после этого несколько раз тление переходило в активную фазу. В частности, около 12 часов мск 26 марта глава МЧС Пучков сообщил о возобновлении пожара.

Официальное число погибших — 64

По официальным данным, в результате пожара погибли 64 человека, из них 41 — дети. Между тем в соцсетях курсирует информация о том, что власти преднамеренно скрывают истинное число жертв. При этом блогеры со ссылкой на источники среди рядовых сотрудников оперативных служб, клиники и морга, указывают число жертв от 150 до 300. В МЧС подтвердили информацию о том, что с родителей погибших детей перед опознанием требуют подписку о неразглашении.

О том, что реальное число погибших значительно превышает официальные данные, заявляли и участники стихийного митинга в центре Кемерово. 27 марта у здания администрации области собрались несколько тысяч человек, которые потребовали достоверной информации о жертвах и отставки властей.

Фото — Deutsche Welle