26 марта состоялось заседание политсовета партии «Процветающая Армения». На заседании обсуждались партийно-организационные вопросы. Политический совет по предложению председателя партии «Процветающая Армения», председателя политсовета Гагика Царукяна избрал генерального секретаря политсовета партии и пять заместителей председателя политсовета.

Генеральным секретарем политсовета ППА была избрана Наира Зограбян, заместителями председателя – Микаел Мелкумян, Сергей Багратян, Вардан Варданян, Ваге Энфиаджян и Армен Арзуманян. Микаел Мелкумян стал заместителем по программно-идеологическим вопросам, Сергей Багратян – заместителем по партийно-организационным вопросам, Вардан Варданян – заместителем по координации работы с территориальными структурами, Ваге Энфиаджян – заместителем-координатором по кадровым ресурсам партии и вопросам молодежи, Армен Арзуманян – заместителем по внешнеполитическим вопросам.

Политсовет ППА