Кемеровский губернатор назвал митингующих назвал митингующих «не родственниками, а оппозиционерами»

Deutsche Welle. В центре Кемерово прошел стихийный митинг в память о жертвах пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня». По данным местных СМИ, в частности, «Тайга.инфо» и «Ваш город», в акции 27 марта участвовало до 4 тысяч человек. RTVI сообщает о 5 тысячах человек, «МБХ Медиа» пишет о нескольких тысячах. Ряд СМИ, в частности, «Интерфакс-Сибирь» и «Коммерсант-Сибирь», указывают гораздо меньшее количество участников — от 300 до 500.

По данным «Интерфакса», днем к площади перед Кемеровской обладминистрацией подъехали шесть автобусов с сотрудниками ОМОНа и пять карет скорой помощи. В несколько рядов у входа в здание выстроилась Росгвардия, пишет далее агентство. «МБХ Медиа» сообщает о том, что силовики пытались оттеснить собравшихся от здания обладминистрации.

Силовики начали оттеснять митингующих от здания администрации. На площади несколько сотен полицейских и около 50 бойцов ОМОНа. Кажется, Тулеев с Путиным уже точно не выйдут к собравшимсяhttps://t.co/iwcBHUsvYb — МБХ Медиа (@MBKhMedia) March 27, 2018

Граждане рассказывали свои личные истории, в частности сообщали о том, что их не пускали спасать собственных детей. Собравшиеся требовали, чтобы к ним вышел губернатор Кемеровской области Аман Тулеев, а также прилетевший в Кемерово утром президент РФ Владимир Путин. Они также призывали рассказать правду о произошедшей 25 марта страшной трагедии, поскольку в интернете курсирует информация о том, что погибших было в разы больше официальных цифр. Участники, в частности, скандируют: «Правду!», «Воры!», «Где Тулеев?», «В отставку!», «Сколько жертв?», «Всех под суд».

Толпа скандирует «В отставку!» и требует приезда Владимира Путина на площадь. Они прочитали в новостях, что он возложил цветы. #Кемерово pic.twitter.com/QNvsShtuI3 — МБХ Медиа (@MBKhMedia) March 27, 2018

К людям вышел вице-губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев и мэр Кемерово Илья Середюк, предложившие активистам самим осмотреть морги. По информации портала «Ваш город», члены инициативной группы, вернувшись из морга, сообщили о том, что видели 64 трупа, две трети — дети. Между тем один из выступающих на митинге заявил, что на кладбище выкопано порядка 150 могил.

В штабе, созданном родственниками жертв пожара, были вывешены списки погибших, в которых значатся фамилии 64 человека, 41 из них — несовершеннолетние, сообщает «Интерфакс».

На митинге считают погибших

По данным местных СМИ, на митинге раздавали адрес электронной почты, на которую предлагается отправлять реальную информацию о погибших. Кроме того, активисты на митинге на месте собирали информацию о реальном числе погибших, опрашивая присутствующих там родственников, и насчитали 85 человек.

В списке тех, кто на митинге записывает пропавших и погибших, уже 85 фамилий. А не 64 https://t.co/R7OxgaY2OW pic.twitter.com/g7SRxFZUgX — Тайга.инфо (@taygainfo) March 27, 2018

Первоначально на площади были установлены ограждения, затем часть из них убрали. Участники митинга жаловались на помехи с мобильной связью и интернетом. По данным активистов, у жителей находящегося на площади дома отобрали все устройства, с помощью которых можно вести фото- и видеосъемку.

То, что у жителей дома напротив отобрали телефоны — правда. Сейчас говорила с очевидцем. Отобрали все устройства, на которые можно что-то сфотографировать или снять. — Ксения Пахомова (@ks_pakhomova) March 26, 2018

Путин о «демографии» и «разгильдяйстве»

Утром 26 марта в Кемерово прибыл президент РФ Владимир Путин. Он возложил цветы к месту трагедии и выразил соболезнования близким погибших. Путин также заявил, что в числе причин случившегося — «преступная халатность» и «разгильдяйство», и все виновные будут наказаны. «Это ведь не боевые действия, не выброс метана на шахте неожиданный. Люди пришли отдыхать, дети. Мы говорим о демографии и теряем столько людей из-за чего?» — заявил президент на совещании с участием представителей экстренных служб и властей региона.

Присутствовавший на заседании Тулеев пообещал Путину лично встретиться с пострадавшими. Собравшиеся у здания администрации требовали появления президента на площади, однако на митинг он не приехал и через несколько часов улетел из Кемерово.

Тулеев попросил прощения лично у Путина

Между тем глава Следственного комитета Александр Бастрыкин сообщил, что сигнализация в «Зимней вишне» не работала еще с 19 марта. По его словам, персонал ТЦ знал об этом, но «никто этим не занимался». Одновременно глава СК РФ сообщил, что после возникновения возгорания персонал покинул здание, оставив людей запертыми в кинозалах. «Основной состав первонала сбежал, бросил на произвол детей и родителей. Те работники, которые должны отвечать за безопасность, за организацию эвакуации — они все первые разбежались» , — доложил он на совещании Путину. По версии Следственного комитета, очагом возгорания была расположенная на верхнем, четвертом этаже детская площадка. При этом глава СК Александр Бастрыкин назвал две версии произошедшего — «возгорание в результате плохой электрики, которую замкнуло», и «применение открытого огня».

В свою очередь Аман Тулеев во время заседания попросил прощения лично у Путина и заявил, что на митинге присутствовали не родственники погибших, а «бузотеры» и «оппозиционеры», которые «пытаются решить свои проблемы», и назвал их действия «святотатством».

В соцсетях активно критикуется отсутствие официального решения об общероссийском трауре. Власти ряда регионов, в частности, Приморского края, Ингушетии, Бурятии и Рязанской области, а также мэры Екатеринбурга и Якутска Евгений Ройзман и Айсен Николаев в знак солидарности с Кемерово сообщили об объявлении траура. Между тем в Новосибирске и Нижнем Новгороде активисты призвали провести местные акции солидарности с жителями Кемерово.

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» начался 25 марта — по версии следствия, около полудня, либо на детской площадке торгового центра, либо в одном из залов кинотеатра. Ночью пожар удалось локализовать, но после этого несколько раз тление переходило в активную фазу. В частности, около 12 часов мск 26 марта глава МЧС Пучков сообщил о возобновлении пожара.

Фото — Deutsche Welle