МИД России «не хочется» сносить «хамство» Запада: заявление Марии Захаровой

Голос Америки. Россия назвала действия Запада «хамством» и пообещала дать «адекватный ответ» на высылку ее дипломатов из США и ряда стран Европы в ответ на отравление в Великобритании бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

«Ответим, не сомневайтесь, — заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в Ташкенте, отвечая на вопрос агентства ТАСС. — Потому что такое хамство сносить, конечно, никому не хочется. Не будем этого делать».

«Когда то одного, то двух дипломатов, причем шепча нам на ухо извинения, просят выехать из той или иной страны, мы знаем доподлинно, что это результат колоссального давления, колоссального шантажа, который является главным инструментом Вашингтона на международной арене», — подчеркнул министр.

Однако ни Лавров, ни представитель МИД РФ Мария Захарова, которая выступила в Москве, не сообщили журналистам во вторник, что именно имеется в виду.

В их комментариях, тем не менее, отсутствовала формулировка «зеркальный ответ», которая ранее неоднократно использовалась Москвой в подобных ситуациях.

По свидетельству Захаровой, в совокупности США, Великобритания и ряд стран ЕС выслали порядка ста российских дипломатов.

«Будет дан адекватный ответ на все действия, которые мы видим со стороны США и Евросоюза, — сказала представитель МИД. — Речь идет о высылке российских дипломатов и закрытии генконсульства (в Сиэтле)».

Захарова подчеркнула, что Великобритания до сих пор не предоставила России информацию по делу об отправлении экс-полковника ГРУ и его дочери Юлии.

«Мы требуем от Великобритании представить всю имеющуюся информацию по данному делу, — указала Захарова. — На сегодняшний момент от Лондона поступило ноль информации в адрес России относительно того, что случилось».

«Возможно, эти данные как раз и не публикуются, потому что ничего, кроме политических лозунгов, в них нет», — отметила Захарова.

Фото — Голос Америки