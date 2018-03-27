Уве Хальбах: Госдума РФ активизировала визиты в Армению, так как в то же время делегация НС РА была в США – «168 жам»

Немецкий политолог Уве Хальбах считает, что Госдума РФ активизировала визиты в Национальное Собрание РА, так как в то же время делегация НС РА находилась в США. По его словам, Россия в любом случае пытается контролировать контакты своих партнеров с Соединенными Штатами, так как сегодня отношения между РФ и США переживают на самый позитивный период. «Россия понимает, что США могут попытаться сблизиться с Арменией, предпринять плавные процессы и начать их с парламентских контактов, к которым российские госчиновники относятся настороженно», – отметил Хальбах.

Что касается их заверений в вопросе продажи оружия, то, по его словам, российская сторона пытается положить конец антироссийским настроениям в Армении, понимая, что они могут подтолкнуть Армению к Западу.

«Россия позволила Армении подписать соглашение с Европейским союзом, но это не значит, что Россия безразлична и ее не беспокоят отношения Армении с Западом. Эти заявления показывают, что углубление армяно-американских и армяно-европейских отношений позитивно также и для армяно-российских отношений и региона в целом», – подчеркивает Хальбах.

По его мнению, после таких заявлений Российская Федерация не сможет вооружать Азербайджан наступательным оружием так, как делала это раньше. «Значение Армении из-за ряда обстоятельств изменилось для России, и поэтому также изменилось и отношение России. Если эти отношения продолжат углубляться, армяно-российские отношения обретут ту динамику, которая необходима для армянской стороны», – указал немецкий аналитик.

Аракс МАРТИРОСЯН

Статью полностью можно прочитать в сегодняшнем номере газеты «168 жам»