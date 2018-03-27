Заявление Пашиняна представляет собой прямое или косвенное, но все же обвинение в адрес своих союзников: «Жаманак»

Депутат парламентской фракции «Елк» Никол Пашинян, говоря на днях о проблеме создания институциональной партии, заявил, что в условиях Армении существует один нетупиковый путь: в связи с дефицитом ресурсов найти какого-нибудь покровителя из РПА и обеспечить карьерный рост.

Намек Пашиняна довольно неоднозначный и может быть адресован даже его союзникам по блоку «Елк», может быть де-факто уже бывшим союзникам, которые не вышли с ним на площадь. По большому счету, альтернативой отказу идти на площадь должна стать задача по формированию институциональной оппозиции или же дорожная карта. Другой цели в Армении быть и не может, ни в классической, ни в конституционно-политологической политике. Или попытка давления посредством площади, или долгий и действительно довольно сложный процесс формирования институциональной оппозиции, который потребует достаточной гибкости, терпения, тактического многообразия и, конечно же, ресурсов.

В этом смысле заявление Пашиняна представляет собой прямое или косвенное обвинение в адрес своих союзников, что они фактически выбирают вариант поиска какого-нибудь покровителя в РПА, если с ним не выступают вместе с ним на площади. В то же время Пашинян в этом смысле фактически публично отказывается от своей идеи институциональной оппозиции, с которой он начал формирование гражданского договора, который, по сути, был его, так сказать, «фишкой» после выхода из Армянского национального конгресса. И здесь, как минимум, возникает вопрос. Когда Пашинян говорил об институциональной оппозиции, разве он в то время не представлял, что это поведет либо к тупику, либо к порогу кого-либо из РПА? Пашинян пришел к этому суждению в процессе, или заявления об институциональной оппозиции имели для него в то время сугубо тактическую, ситуационно-агитационную роль и вовсе не были результатом глубинных стратегических рассуждений или наблюдений?

Арам АМАТУНИ

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