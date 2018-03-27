Никол Пашинян: «Эдуард Шармазанов не может обращаться ко мне на «ты»

26 марта в Пресс-клубе «Статья 3» депутат фракции «Елк» и лидер партии «Гражданский договор» Никол Пашинян присутствовал на встрече, организованной «Армянским центром молодых аналитиков».

Aravot.am задал господину Пашиняну вопрос, от ответа на который Пашинян, по сути, уклонился. Мы спросили у Пашиняна, как он прокомментирует заявление, сделанное на днях вице-спикером парламента, пресс-секретарем РПА Эдуардом Шармазановым: «То, что говорит Никол Пашинян «конституционным путем, мирным путем», это фальшивая и искусственная повестка, которой вводят людей в заблуждение. Никол Пашинян даже членов своей фракции не может убедить в правильности своей борьбы, о чем речь?»

«Ты политический деятель, ты принял результаты парламентских выборов, являешься руководителем действующей в парламенте фракции, член руководящего органа парламента – совета, участвуешь в парламентских заседаниях, во многих случаях голосуешь и за некоторые инициативы власти. Вы просмотрите, сколько раз он проголосовал «за» во время последнего заседания? Ты пользуешься предоставленными Конституцией институциональными полномочиями, задаешь вопросы, проводишь слушания. После всего этого я спрашиваю у Никола Пашиняна – ты являешься системной оппозицией, или уличной оппозицией?».

Кстати, мы полностью и дословно привели слова Шармазанова, услышав которые Пашинян на вопрос не ответил, его возмутило то, что Шармазанов, говоря о нем, обращался на «ты».

«С каких это пор Эдуард Шармазанов начал со мной разговаривать на «ты»? Это тот случай, когда говорят – «остановите планету, я сойду».

На наше замечание – тем не менее, если вернуться к обвинениям Шармазанова, Пашинян ответил так: «Тем не менее, там, где Эдуард Шармазанов говорит обо мне, пойдите и отредактируйте на «вы». И если вы или он не в курсе – Эдуард Шармазанов не может обращаться ко мне на «ты».